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’ler Milipol’e hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Ortadoğu'nun önde gelen Ulusal Güvenlik ve Sivil Savunma temalı uluslararası fuarı Milipol , 29-31 Ekim 2018 tarihleri arasında Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Milipol Katar 2018, birçok ülkeden güvenlik ve emniyet alanlarındaki en yeni inovasyonlarını sergilemek isteyen lider firmaları ağırlayacak. Milipol Etkinliklerden Sorumlu BT & Güvenlik Direktörü Michael Weatherseed, ulusal güvenlik ve sivil savunmanın her ulusun temel yapı taşı olduğuna dikkat çekti.
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KOBİ’ler Katar Milipol’e hazırlanıyor
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