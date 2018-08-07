KOBİ’LER vadeyi bir güne indirdi

Ekonomide yaşanan vade sorunları dev şirketleri ve KOBİ
'leri yeni arayışlara yönlendirdi. Bu kapsamda ortaya çıkan ve piyasada 90 günlere varan ödeme vadelerini bir güne indiren fintech (Finans teknolojileri) çözümü reel ekonominin yanı sıra ünlü perakendecilerin yeni gözdesi oldu. Arena Bilgisayar
'ın geliştirdiği ödeme sistemini günün sanal dünyasına taşımasıyla ortaya çıkan Paynet isimli model sayesinde KOBİ'ler arasındaki vade, çek veya senetle yapılan ödemeler son buluyor.
Bunun yerine tedarik zincirindeki her bir şirket için cep telefonunda çalışan sanal bir pos kullanılıyor. Müşteri mağazada ödeme yaptığında para önce bayinin sonra da ana şirketin hesabına hemen geçiyor. Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz, Türkiye'deki birçok perakende zinciri ve KOBİ'ye bu hizmeti vermeye başladıklarını belirtti. Korkmaz, sistemi şöyle özetledi:
"Örneğin, 40 ana bayisi olan bir firma, onun altında da 3 bin tali bayi, onlara bağlı da müşteriler var. Mobil uyumlu Sanal POS'lar için o firmayla anlaşıyoruz. Kısa sürede tedarik zincirindeki 3 bin 40 kurum için sistemi kuruyoruz. Sistem hemen çalışıyor ve yukarı doğru süpürme adını verdiğimiz yöntemle herkes kazancını peşin olarak alıyor."
10 BANKA SİSTEMDE
Sanal POS'ların işlemesi için 10 banka
yla anlaşmaları olduğunu ifade eden Korkmaz, "Son kullanıcı hangi kartla gelirse gelsin taksit yapıyoruz. Bugün POS'umuzu kullanan yaklaşık 10 bin işletme var" dedi.
ŞİRKETLERİN ALACAK RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR
Büyük perakendecilerle da çalıştıklarını belirten Korkmaz, "Normalde şirketler ödemelerini vade, çek veya senetle ancak 90 günde alabiliyor. Biz bunu 1 güne düşürüyoruz. Vade sorununu ortadan kaldırıyoruz. Şirketlerin takipteki alacaklar riskini ve vadesini düşürüyoruz. Firmaların enerjisini tahsilata değil büyümeye harcamasını istiyoruz" dedi.