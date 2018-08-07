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Savunma toplandı

'ne geçilmesinin ardından Savunma 'nin ilk toplantısı, Başkan başkanlığında başladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:03
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

'ne geçilmesinin ardından Savunma ilk toplantısını Başkan başkanlığında yapıyor.

SON OLARAK MART AYINDA YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin "100 Günlük İcraat Programı"nda yer alan savunma sanayisine ilişkin 45 projenin ele alınması bekleniyor. Son olarak mart ayında yapılan toplantıya Başbakanlık Müsteşarı olarak katılan Fuat Oktay bu toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı, Müsteşarı olarak katılan İsmail Demir de Savunma Sanayii Başkanı olarak yer alıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de ilk kez Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılıyor.

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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
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