Son Dakika: Emniyet günübirlik ev kiralayanlara göz açtırmıyor

27 ekip ve 90 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 115 günübirlik kiralanan ev kontrol edilirken 2 işyerine müşteri bilgilerini anlık olarak kimlik bildirme sistemine göndermemekten toplamda 11 bin 884 TL idari para cezası, 2 işyerine ise çalışanların kimlik bilgilerini ilgili polis merkezine bildirmemekten toplam bin 42 TL idari para cezası uygulandı.

1 işyeri de ikinci defa müşteri bilgilerini anlık olarak Kimlik Bildirim Sistemine göndermediğinden işyerinin kapatılması için ilgili belediye başkanlığına yazı ile bildirildi.