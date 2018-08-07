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Son Dakika: Emniyet günübirlik ev kiralayanlara göz açtırmıyor

Son dakika haberi... Emniyeti tarafından günübirlik kiralanan evlere yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. 115 günübirlik kiralanan ev kontrol edildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 16:49
Son Dakika: Emniyet günübirlik ev kiralayanlara göz açtırmıyor

27 ekip ve 90 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 115 günübirlik kiralanan ev kontrol edilirken 2 işyerine müşteri bilgilerini anlık olarak kimlik bildirme sistemine göndermemekten toplamda 11 bin 884 TL idari para cezası, 2 işyerine ise çalışanların kimlik bilgilerini ilgili polis merkezine bildirmemekten toplam bin 42 TL idari para cezası uygulandı.

1 işyeri de ikinci defa müşteri bilgilerini anlık olarak Kimlik Bildirim Sistemine göndermediğinden işyerinin kapatılması için ilgili belediye başkanlığına yazı ile bildirildi.

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Son Dakika: Emniyet günübirlik ev kiralayanlara göz açtırmıyor
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