HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika: Facebook kullanıcılarının banka verilerinin peşinde mi?

Son Dakika: kullanıcılarının banka verilerinin peşinde mi?

Son dakika haberi... 'un bankalardan aktif biçimde kullanıcılarının finansal işlemlerinin ayrıntılarını istediği iddia edildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 16:34

gazetesinin haberinde, 'un, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve US Bancorp'a, kullanıcıların hesap bakiyeleri ve kart işlemleri hakkında bilgi almak amacıyla yaklaşımda bulunduğu iddiasına yer verildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada ise gazetenin haberi yalanlandı.

Açıklamada, bazı kullanıcıların Messenger uygulamasında finansal bilgi erişimini tercih ettiği, sosyal medya şirketinin, bu bağlamda elde ettiği herhangi bir veriyi reklam amacıyla kullanmadığı belirtildi.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve 'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) , nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Facebook kullanıcılarının banka verilerinin peşinde mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN