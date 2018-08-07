‘Yapılandırma fırsatını kaçırmayın’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını tavsiye etti. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Vergi ve sigorta prim borcu olan vatandaşlarımıza, 27 Ağustos'a kadar uzatılan ve 'son kez' yapılan yapılandırmadan mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun ile vatandaşlara tüm vergi borç
ları, trafik ve idari para cezaları, öğrenim kredisi ve SGK
prim borçlarını yapılandırma imkanı sunuluyor.