BMW 324 bin aracı geri çağırdı

Alman otomobil şirketi BMW, Nisan 2015 ile Eylül 2016 yılları arasında üretilen farklı modellerdeki 324 bin aracı yangın tehlikesi yüzünden geri çağırdı.

YANGIN TEHLİKESİ YÜZÜNDEN GERİ ÇAĞIRDI

BMW tarafından yapılan açıklamada Nisan 2015 ile Eylül 2016 yılları arasında üretilen 3, 4, 5, 6, 7 ve X3, X4, X5 ve X6 modellerinin bulunduğu 324 bin araçta egzoz gazı sirkülasyonu sisteminde bulunan soğutucu bölümünde yaşanabilecek kaçak ve birikmiş olan yakıt artıklarının tutuşması neticesinde yangın meydana gelebileceği belirtildi. Şirketin bundan dolayı 324 bin aracı geri çağırdığı bildirildi. Geri çağrılan araçlarda yanmayı önlemek maksadıyla hatalı parçaların değiştirileceği duyuruldu.