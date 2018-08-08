İnşaat Seramikleri, 27,88’lik katkı oranı ile ihracat katkısını istikrarlı olarak artırmaya devam eden sektör oldu

Sanayi sektörlerinin, Türkiye dış ticaretine katkı değerlerinin ölçümlenmesi amacıyla Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan "Türkiye İhracat Katkı Endeksi"nin 2018 yılı ikinci çeyrek verileri açıklandı. Endekse göre; seramik sektörü Türk ekonomisine sağladığı katma değer ile 17 sektör arasında yine ipi göğüsleyen sektör oldu. Dördüncüsü kamuoyuna açıklanan endekse göre; Türkiye sanayinin ihracata olan genel katkı oranı 0,78 puan ile hemen aynı kalırken, 12 sanayi kolunun katkı oranları bir önceki çeyrek döneme göre iyileşme gösterdi. 5 sanayi kolunun katkı oranında ise düşüş yaşandı.

İNŞAAT SERAMİKLERİ İHRACAT NET KATKISI ARTIŞINI İSTİKRARLA SÜRDÜRÜYOR

2018 yılı ikinci çeyrek dönemi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında oldukça zorlu koşulların yaşandığı bir süreci kapsıyor. İnşaat seramikleri ise bu dönemdeki zorlu koşullara rağmen ihracat katkı oranını en çok artıran sektör olmayı başardı. 2018 yılı ikinci çeyrek katkı endeksi verileri itibariyle en yüksek ihracat katkı oranını 27,88 ile yine inşaat seramikleri gerçekleştirdi. İnşaat seramikleri bir önceki çeyrek döneme göre 1,38 puan artışı da sağladı. İnşaat seramikleri katkı oranı son beş çeyrek dönemdeki istikrarlı artışıyla da ihracata olan net katkısını sürdüren sektör oldu.

GİYİM EŞYALARI SEKTÖRÜ İKİNCİ, MOBİLYA SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜ OLDU

Birinci çeyrek itibariyle 17 sanayi kolu içerisinde ihracata katkı oranı pozitif olan 10 sektör bulunuyor. İnşaat seramikleri sonrası en yüksek katkı oranına sahip iki sektör 8,44 ile giyim eşyaları ve 4,04 ile mobilya sektörü oldu. Bu iki sektörün bir önceki çeyrek dönemle kıyaslandığında yerini koruduğu görülüyor.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem ÇENESİZ: "İnşaat Seramikleri, 2018'in ikinci çeyreğindeki zorlu koşullarda gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki rekabet gücünü artırdı" Türkiye İhracat Katkı Endeksi 2018 yılı ikinci çeyrek verilerini yorumlayan Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı ÇENESİZ; "2018 yılı ikinci çeyrek döneminde içeride ve dışarıda oldukça zorlu koşullar ortaya çıktı.

İnşaat Seramikleri sektörü bu zorlu koşulların yaşandığı 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde net ihracat katkısını en çok artıran sektör oldu. Sektörün ihracat katkı oranı bir önceki çeyrek döneme göre 1,38 puan artarak 27,88'e yükseldi ve ihracata en çok katkı sağlayan sektör olarak liderliğini sürdürdü. Bu artış sektörün yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünün artmakta olduğunu gösteriyor."