Mardan’a yıllık 8 milyon euroluk kira teklifi

Türkıye'nın önde gelen otel gruplarından olan Titanic Hotels
, uzun süredir borçları nedeniyle kapalı olan Mardan Palace'ın işletmesini almak için görüşmelerde son aşamaya geldi. Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov ile el sıkıştıklarını belirterek, "Otel Halkbank'ın elinde. Oradan cevap bekliyoruz. Kiralama için yıllık 8 milyon euroluk teklifte bulunduk" dedi. 1.4 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen otelin atıl kaldığını hatırlatan Aygün, "İster biz, ister başkası, bu oteli birilerinin açması gerekiyor" diye konuştu. Grubun yeni açtığı Titanic Downtown Beyoğlu'nda basınla buluşan Aygün, "Oteli açalı iki hafta olduk. 264 odası var. Şu anda yüzde 99 dolulukla çalışıyor" ifadelerini kullandı.