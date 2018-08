Panda bonosu geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk bankaları ve özel sektör , finansman i çin alternatif pazarlara yöneliyor. ABD ve Avrupa'dan üst üste gelen ekonomik tehditlere karşı bankalar ve özel sektör de artık Çin piyasasından borçlanmak için çalışmalar yürütüyor. Dünyanın en büyük ikinci bono piyasasına sahip Çin'den 'panda bonosu' ile borçlanma yapmak için harekete geçtiklerini belirten bankacılardan halihazırda Çin'de görüşmeler yapanlar da var.Hızla büyüyen Çin finans piyasalarından Türkiye'nin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini belirten bankacılar, "Artık alternatif pazarlardan da nasıl borçlanırız diye bakıyoruz. Çok büyük bir pazar olduğu için Çin'de neredeyse borçlanabilmenin limiti yok diyebilirim. Çünkü ölçekler çok büyük" yorumunu yapıyor. Panda bonosu piyasasında hızlı bir büyüme de dikkat çekiyor. Avrupa ve Asya ağırlıklı olarak birçok ülke ve şirket bu piyasadan borçlanıyor.Özel sektör tarafında bunlar olurken, Türk Hazinesi de Çin'in panda piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için şubat ayında harekete geçmişti. Bu kapsamda, 2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde, bu tahvil ihracı olanaklarının araştırılması için Bank of China, HSBC ve Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) yetkilendirilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuz sonunda Çinli finans kuruluşlarından özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını açıklamıştı. Kredi, Türkiye'deki enerji ve altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere alınmıştı.Geçtiğimiz yıl 11 milyar dolar olan panda bonusu ihracının bu yıl 14 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yabancı firmalardan Daimler, HSBC ve Standard Chartered gibi batı kökenli bono ihraççıları bu pazardan halihazırda borçlanma yapmış durumda. Devletler cephesinde ise Polonya, Macaristan, Sri Lanka gibi ülkeler de panda bonosu ile borçlananlar arasında. Borçlanma miktarları ile vadeleri ve faiz oranları da oldukça çeşitli. 300 milyon dolar ile 4 milyar dolar arasında birçok ihraç var. Bu ihraçların vadeleri ağırlıklı olarak kısa vadeli olurken faiz oranları ise yüzde 2.5 ile 3.5 arasında değişiyor.Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat da Hazine'nin çıkardığı eurobond faizlerinin çok cazip olduğunu belirterek, "Japonya'da Samuray piyasası, Çin'de Panda piyasası var. Bu tarz alternatif piyasalara yönelerek, borçlanma yapılabilir. Amerika'yla gerginlik, Avrupa'yla inişli çıkışlı ilişkiler var. O nedenle bu alternatif piyasaya yönelmek bizim için avantaj olur. Diğer piyasalara olan bağımlılık o kadar azalır" diye konuştu.DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Türkiye'nin dış borçlanmada, panda piyasasına yönelmesine ilişkin, "Çin'e açılmak, yepyeni bir kaynak sağlamaya bizi yönlendirmiş oluyor. Bir de piyasaya, finansmanda müthiş anlamda rekabetçi yeni oyuncuyu sokuyor" dedi. Kolbaşı, Çin'den yapılacak borçlanmanın, daha uygun koşullu finansman imkânı sağlayacağına da işaret ederek, "Borsa İstanbul ile Şangay Borsası ortak hamleler yapabilir. Uzakdoğu fonlarının Türkiye'de İstanbul Borsası'nda yatırımları yok denecek kadar az. Borsamıza derinlik getirir" dedi.