Son dakika: Türkiye'de internet kullananların sayısında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), nisan ayında gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, nisan ayı itibarıyla bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundakilerde sırasıyla yüzde 59,6 ve yüzde 72,9 oldu. Bu oranlar geçen yılın aynı döneminde yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Bilgisayar kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 68,6, kadınlarda yüzde 50,6 olarak gerçekleşti. İnternet kullanım oranları ise aynı yaş grubunda erkeklerde yüzde 80,4, kadınlarda yüzde 65,5 oldu.

Her 10 hanenin 8'i internet erişim imkanına sahip bulunuyor. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı nisan itibarıyla yüzde 83,8'i buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 80,7 olarak kaydedilmişti.

GENİŞBANT İNTERNET ERİŞİM İMKANINA SAHİP HANELERİN ORANI YÜZDE 82,5

Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı nisan itibarıyla yüzde 82,5'e ulaştı. Buna göre, hanelerin yüzde 44,5'i sabit genişbant bağlantıyla (ADSL, kablolu internet, fiber gibi) internete erişim sağlarken, yüzde 79,4'ü mobil genişbandı kullandı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı geçen yıl yüzde 78,3 olmuştu.

Kişisel amaçla kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için Nisan 2017 ile Mart 2018 döneminde internet kullanan bireylerin 16-74 yaş grubundaki oranı yüzde 45,6 olarak kayıtlara geçti. Bu oran Nisan 2016-Mart 2017 döneminde yüzde 42,4 çıkmıştı. Kullanım amaçları arasında "kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme" yüzde 41,7 ile ilk sırayı aldı.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAYGINLAŞIYOR

İnternetten kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı geçen yılın nisan ayı ile bu yılın mart ayı arasında yüzde 29,3 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu 12 aylık dönemde internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 65,2'si giyim ve spor malzemesi, yüzde 31,9'u seyahat bileti ve araç kiralama hizmeti satın aldı. Aynı dönemde bireylerin yüzde 26,8'i ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya, gibi tüketici elektroniği hariç), yüzde 21,1'i gıda maddeleriyle günlük gereksinimleri ve yüzde 20,6'sı da kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) satın alımı yaptı.

Giyim ve spor malzemeleri erkekler tarafından yüzde 55,9, kadınlar tarafından yüzde 77,3 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oldu. Cinsiyete göre en az satın alınan ürün grubu ise erkeklerde yüzde 4,6 ile ilaç, kadınlarda yüzde 2,8 ile oyun yazılımı, diğer bilgisayar yazılımı ve yazılım güncellemeleri olarak kayıtlara geçti.