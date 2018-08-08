Trump gerilimi tırmandırıyor

ABD'nin İran
yaptırımları dün resmen yürürlüğe girdi. İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi Washington saati ile 00.01 (TSİ 07.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump
, yaptırımlarda bütün dünyayı karşısına alırken bir yandan da gerilimi tırmandıran açıklamalar yapıyor. Trump, ABD'nin yaptırımlara tamamen uyulmasını sağlamaya kararlı olduğunu ve İran'la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı
da dün ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tekrar uygulama koymasından ötürü "derin bir hayal kırıklığı" duyulduğu belirtildi. Irak Cumhurbaşkanı
Fuat Masum, "İran ile ABD arasındaki çekişmede taraf değiliz" derken Avrupa Birliği de ticaretini koruyacağını açıkladı.