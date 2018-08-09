23. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? Polis olmak için şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar...

Polis olmak isteyen adaylar 22. Dönem POMEM sınavının açıklanmasının ardından gözlerini 23. dönem POMEM sınavına çevirdi. Binlerce gencin hayali olan polislik sınavı ile ilgili tüm detaylı bilgileri sizler için derledik. Binlerce genç 23. dönem polis alımları için herhangi bir detay veya açıklama olup olmadığını merak içinde internetten aratmaya başladılar. 22. Dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından 23. Dönem POMEM sınavı ile ilgili tüm detaylar burada...

10 BİN POLİS ALINACAK!

Polis olmak isteyen adaylara müjdeli haber! İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 10 bin polis alacağı duyuruldu. Polis olmak isteyen adayların merak içinde beklediği bu haber neticesinde internette en çok aratılan konular arasında Polis olmak için şartlar nelerdir? soruları geliyor. Peki 23. POMEM başvuru tarihleri ne zaman yapılacak? POMEM başvuru şartları nelerdir? Polis olmak için neler gerekli? İşte tüm bu soruların cevapları...