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23. Dönem başvuruları ne zaman yapılacak? Polis olmak için şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar...

22. Dönem sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından polis olmak isteyen adaylar için yeni bir umut kapısı olan 23. Dönem POMEM sınavına 10 binlerce kişi gözlerini dikti. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sınav ile ilgili polis olmak isteyen kişiler tarafından oldukça fazla sayıda araştırmalar yapılıyor. 23. dönem POMEM sınavı hakkında tüm detaylı bilgileri haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. 23 Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? Polis olmak için şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 9.8.2018 08:30
23. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? Polis olmak için şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar...

Polis olmak isteyen adaylar 22. Dönem sınavının açıklanmasının ardından gözlerini 23. dönem POMEM sınavına çevirdi. Binlerce gencin hayali olan polislik sınavı ile ilgili tüm detaylı bilgileri sizler için derledik. Binlerce genç 23. dönem polis alımları için herhangi bir detay veya açıklama olup olmadığını merak içinde ten aratmaya başladılar. 22. Dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasının ardından 23. Dönem POMEM sınavı ile ilgili tüm detaylar burada...

10 BİN POLİS ALINACAK!

Polis olmak isteyen adaylara müjdeli haber! İçişleri Bakanlığı bünyesine bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 10 bin polis alacağı duyuruldu. Polis olmak isteyen adayların merak içinde beklediği bu haber neticesinde internette en çok aratılan konular arasında Polis olmak için şartlar nelerdir? soruları geliyor. Peki 23. POMEM başvuru tarihleri ne zaman yapılacak? POMEM başvuru şartları nelerdir? Polis olmak için neler gerekli? İşte tüm bu soruların cevapları...

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23. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? Polis olmak için şartlar nelerdir? İşte tüm detaylar...
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