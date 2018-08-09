Altında en zengin il İstanbul

AA muhabirlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre nüfusu 15 milyon 29 bin 231 olan İstanbul'da haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait toplam 9 milyar 838 milyon 155 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Böylece İstanbul, 654,6 lira ile Türkiye'de kişi başına düşen altın mevduatının en fazla olduğu il olarak belirlendi. Buna göre İstanbul'da kişi başına düşen altın mevduatı 3,2 gram altına denk geliyor.

Türkiye'deki iller arasında kişi başına düşen altın mevduatı sıralamasında İstanbul'un hemen arkasından Isparta geliyor. Bankada toplam 274 milyon 181 bin liralık altın mevduatı bulanan Isparta'da kişi başına düşen tutar ortalama 632 lira oluyor. Bu da yaklaşık 3,1 gram altın ediyor.

Ankara'da 2 milyar 989 milyon 644 bin liralık altın mevduatı bulunuyor. Kişi başına düşen 549,1 liralık ortalama altın mevduatı ile Ankara üçüncü sırada yer alıyor. Söz konusu ilin kişi başına düşen altın mevduatı 2,7 grama tekabül ediyor.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN EN AZ ALTIN ŞANLIURFA'DA



Türkiye'de kişi başına altın mevduatının en düşük olduğu il ise 94,8 lira ile Şanlıurfa oldu. Toplam nüfusun 1 milyon 985 bin 753 olduğu Şanlıurfa'da gerçek kişilere ait bankalarda toplam 188 milyon 324 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Bu anlamda Şanlıurfa'nın hemen arkasından 103,6 lira ile Ağrı gelirken, bankada kişi başına ortalama 105,2 liralık altın mevduatı bulunan Şırnak üçüncü, 106,1 liralık altın mevduatı bulunan Iğdır ise dördüncü sırada yer aldı.

Muş, Şırnak, Hakkari, Van, Ardahan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Bitlis, Kars, Diyarbakır, Siirt ve Batman, bankada kişi başına 200 liranın altında altın mevduatı olan diğer iller olarak sıralandı.

ALTIN MEVDUATI 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN İLLER

Bu yılın haziran sonu itibarıyla bankada gerçek kişilere ait altın mevduatı en yüksek il İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbulluların altın mevduatı 10 milyar liraya dayanırken, Ankaralılar yaklaşık 3 milyar liralık mevduatla ikinci sırada, İzmir 1,6 milyar liralık mevduatla üçüncü ve Bursa 1,1 milyar liralık mevduatla dördüncü sırada yer aldı.

İzmir ve Bursa'da kişi başına düşen altın mevduatı sırasıyla 393,4 TL ve 369,8 TL oldu.

Bu arada bankada gerçek kişilere ait toplam altın mevduatının en düşük olduğu il ise Ardahan oldu. Bu rakam Ardahan'da 14 milyon 647 bin lira olarak gerçekleşirken, onu takip eden Bayburt'ta 18 milyon 105 bin liralık, Iğdır'da ise 20 milyon 668 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Haziran 2018 itibarıyla illere göre gerçek kişi altın mevduatı ve kişi başına düşen ortalama altın mevduatı şöyle:

İL Gerçek Kişi Altın Mevduatı (Bin TL) Kişi başı düşen ortalama altın mevduatı (TL) İSTANBUL 9.838.155 654,6 ISPARTA 274.181 632,0 ANKARA 2.989.644 549,1 KARABÜK 121.717 497,9 RİZE 164.250 496,2 ESKİŞEHİR 424.894 493,7 KÜTAHYA 268.791 469,7 BURDUR 120.778 456,1 KOCAELİ 808.727 429,4 ERZİNCAN 98.907 427,2 ÇANKIRI 77.467 416,3 ÇANAKKALE 216.764 408,7 KARAMAN 99.064 401,6 KIRIKKALE 110.552 396,6 BOLU 119.626 394,6 İZMİR 1.683.717 393,4 NEVŞEHİR 113.816 389,3 KASTAMONU 144.686 388,6 KONYA 846.217 388,1 TRABZON 303.510 386,0 MUĞLA 356.896 380,2 ARTVİN 63.074 379,6 BİLECİK 83.560 376,9 BALIKESİR 451.288 374,6 SİVAS 231.227 372,2 BURSA 1.086.056 369,8 AMASYA 120.178 364,3 ELAZIĞ 211.762 362,8 MALATYA 283.116 359,9 DENİZLİ 364.697 358,0 YALOVA 87.507 348,4 UŞAK 125.302 343,3 SAKARYA 330.866 334,1 KAYSERİ 456.725 331,7 ÇORUM 166.618 315,3 AFYONKARAHİSAR 223.417 312,2 ANTALYA 731.977 309,6 GİRESUN 130.568 298,5 ERZURUM 226.446 297,8 ZONGULDAK 175.255 293,6 AKSARAY 117.964 293,1 SİNOP 60.112 289,8 AYDIN 312.200 288,8 SAMSUN 378.441 288,2 KIRKLARELİ 99.812 280,3 TOKAT 167.877 278,8 BARTIN 53.779 277,8 ORDU 202.935 273,4 TUNCELİ 21.121 256,0 KIRŞEHİR 59.717 254,6 MANİSA 357.990 253,3 MERSİN 451.256 251,5 EDİRNE 101.466 249,4 DÜZCE 89.030 235,8 GÜMÜŞHANE 40.047 235,3 ADIYAMAN 144.180 234,4 TEKİRDAĞ 234.062 232,8 YOZGAT 96.739 231,1 ADANA 510.328 230,2 NİĞDE 80.076 227,0 OSMANİYE 119.624 226,7 KAHRAMANMARAŞ 255.419 226,5 BAYBURT 18.105 225,1 BİNGÖL 57.373 209,9 BATMAN 111.690 190,8 SİİRT 61.682 190,1 DİYARBAKIR 304.653 179,2 KARS 51.439 178,8 BİTLİS 59.976 175,6 HATAY 257.241 163,3 KİLİS 21.806 160,0 GAZİANTEP 318.437 158,8 ARDAHAN 14.647 150,9 VAN 157.005 141,8 HAKKARİ 34.376 124,7 ŞIRNAK 62.305 123,8 MUŞ 45.370 112,2 IĞDIR 20.668 106,1 MARDİN 85.155 105,2 AĞRI 55.578 103,6 ŞANLIURFA 188.324 94,8