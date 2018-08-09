Booking’den sonra benzerlerine de dava

Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB
), Booking
.com'la aynı durumda olan 20'ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma kararı aldı. Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, açıklamasında, "Türk pazarında, Türk müşteriye, Türkiye'de ürün ve hizmet satarak kazanç elde etmesine rağmen vergi ödemeyerek Türk tur operatörleriyle haksız rekabet eden Airbnb, Agoda, Skyscanner ve Expedia gibi 20'ye yakın site ile ilgili hukuki işlem başlatılma kararı alınmıştır" denildi.
HAKSIZ REKABET
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya
, tıpkı Booking. com'da olduğu gibi haksız rekabet davası açılacağını söyledi. Bağlıkaya, "Bizim ülkemizde bizim vatandaşımıza tatil satıyorlar. Aynı işi yapan Türk tur operatörleri vergi öderken onlar vergi de ödemiyor. Bu haksız rekabeti ortadan kaldırmak için dava açıyoruz" dedi. Bağlıkaya, bu sitelerin yurtdışında yabancılara Türkiye'yi pazarlamasına yönelik bir sorun olmadığının altını çizdi. Şu anda bu yönde faaliyet gösteren sitelerin tespiti için çalışma başlatıldığını aktaran Bağlıkaya, Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacak yönetim kurulu toplantısında dava açılacak sitelerin belirleneceğini ve ardından avukatların harekete geçeceğini kaydetti.
Booking.com kararının sektörü olumsuz etkilemediğine dikkat çeken Bağlıkaya, "Booking'in Türk seyahat acenteleri kolaylıkla doldurdu. Üstelik bu acenteler devlete vergisini de veriyor" ifadelerini kullandı.
İLK DAVA 2015'TE AÇILMIŞTI
TÜRSAB, seyahat acentelerine karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 4 Aralık 2015'te Booking. com'a dava açmıştı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, Booking.com'un faaliyetinin durdurulmasına karar vermiş, karar 30 Mart 2017'de uygulamaya konulmuştu. Şirket karara itiraz etmişti. Mahkeme ise bu itirazları reddetmişti.
Başkan Erdoğan dün TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyelerini Külliye'de kabul etti.