Kriz tellallarına kötü haber

Son dönemde kurdaki artış ve ekonomideki dengelenme sürecinin etkisiyle nakit akışında sıkıntı yaşayan firmalar üzerinden kriz tellallığı yapanlara Türkiye Banka
lar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın
'dan ders niteliğinde cevap geldi. Nakit akışı sıkıntılı olan firmaların sorunlu olmadığının altını çizen Aydın, kredilerde cari koşullarda yapılandırma isteğinin gayet normal olduğunu söyledi.
BUNLAR İYİ FİRMALAR
Türkiye'de en son gündeme getirilen yapılandırmalarda bankaların ticari mantık içinde üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu: "Yapılandırmaya devam edeceğiz. Bunlar Türkiye'nin iyi firmalarıdır. Elbetteki aramızda birtakım pazarlıklar olacaktır. Yapılandırmayla ilgili regülasyonun donuk krediler için düzenlemesi vardı. Canlı krediler için regülasyon yoktu. Birden fazla bankanın bir firmayı yeniden refinanse etmesi gerektiğinde kurumsal duruş ve disiplin gerekiyor. İstanbul yaklaşımıyla bir dönem yapmıştık. Ülke bilançosuna katkı sağlayacak disiplin getirecek bir düzenlemeye kimse itiraz etmez. Kredi yapılandırmalarında çerçeve yasa üzerinde çalışıyoruz." Aydın, "Ben size ayda 500 lira ödüyordum, işlerin gidişatına göre rekabet arttı, 400 TL ödeyebileceğim. Adamın söyledikleriyle yapacakları uyumluysa yapılandırıyoruz. Kamuoyunda tartışılan ve belli bölümlerini yapılandırdığımız firmalardan bu süre içinde ciddi tahsilatlar yaptık. Yeniden yapılandırmayı kimse teşvik etmiyor. Ama bu bir zorunluluksa bunu yapacağız. Bir firma gerçekten ayakta durmayacaksa onun için donuk alacak sistemini çalıştırmak daha iyi bir şeydir. Sadece biz yapmıyoruz diğer ülkelerde de bunlar yapıldı" şeklinde konuştu.
SORUNLU KREDİ % 3
Aydın, sorunlu kredilerin oranının yüzde 3, yakın izlemedeki kredilerin toplam kredilere oranının yüzde 7-7.5 civarında olduğunu söyledi. Aydın'ın verdiği bilgilere göre yakın izlemedeki kredilerin tahsilat oranı ise yüzde 90 civarında. Sorunluya dönüşebilecek kredi miktarı ise yüzde 10-15'lerde.
3 BÜYÜK ŞİRKET BANKALARLA YAPILANDIRMA İMZASI ATTI
Türk
bankaları en son Ülker, Doğuş ve Türk Telekom
'un borç yapılandırmasını tamamladı. Doğuş Grubu
'nun 2.3 milyar euro borcunun yapılandırmasında imzalar atıldı. Geri ödemeler 2 yıl faiz, 4 yıl anapara ve faiz ödemeli şeklinde yapılacak. İş Bankası
, Garanti Bankası ve Akbank, Türk Telekom'un ana hissedarı OTAŞ'a verilen kredilerle ilgili borçların yeniden yapılandırılması için mutabakata vardı. Otaş'a verilen kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahipti. Yıldız Holding
de geçtiğimiz günlerde toplam 7 milyar dolarlık borcun 5.5 milyar dolarlık kısmı için bankalarla anlaşmaya varmıştı. Yıldız Holding'in büyük bankalarla imzaladığı anlaşmaya göre, vade 4 yıl şeklinde olacak. 4 yılın sonunda finansal test yapılacak.
KREDİ İŞTAHI SÜRÜYOR
"Türk
bankacılık sistemi ülkenin büyümesinden bağımsız büyüme politikası uygulayamaz" diyen Aydın şunları kaydetti: "Mevduat dışı kaynağımızın bilançodaki payı yüzde 30. Türkiye'de mevduat tarafında da çok olumlu gelişmeler var. Mevduatı bulabildiğimiz sürece Türk bankacılık sektörünün kredi kullandırma iştahında hiçbir kayıp olmadı, olmayacak." Krediler ve kredi kartlarına yönelik düzenlemeyle ilgili değerlendirme yapan Aydın, "Ekonomi yönetimi gidişata göre alınması gereken önlemleri alıyor. Çok iyi bir iletişimimiz var. Bankaların bilançolarından ziyade ülkenin bilançosuna olan etkisine bakılmalı." Aydın, bankaların mevduat dışı finansman olanaklarına sahip olduğunu ve tahvil, sendikasyon gibi alanlarda rahatça borçlanabileceğini belirtti.