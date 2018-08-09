Sanal hemşire ile bakım evde de devam edecek

Gebze Organize Sanayi Bölgesi
(GOSB
) Teknopark'ta faaliyet gösteren Compark'ın uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşturduğu cihaz sayesinde, hastalar klinik ve hastanelere gitmelerine gerek kalmadan sağlık takiplerini yapabiliyor ve sağlık personeli ile sürekli iletişim kuruyor. Kimoss TeleSağlık isimli cihaz, kronik hastalıkların uzun süreli bakımlarında, kısa süreli ama izlenmesi gereken evde bakımlarda, kaza ve ameliyat sonrası evinde takip edilmesi gereken kişiler ile bakıma muhtaç yaşlı, engelli olan bireylerde kullanım amacıyla geliştirilmiş önleyici bir sağlık hizmeti modeli. Aynı zamanda hekim ve sağlık personelinin de hizmet sürelerinde fayda yaratıyor. Böylece takip, klinik bakım sürecinde olduğu gibi hasta evindeyken de devam ediyor. Kimoss, evde yaşamını sürdüren hasta ile sağlık merkezi arasında asla kesilmeyen bir bağ oluşturuyor. Compark'ın Kurucusu Levent Aykut, GOSB Teknopark bünyesindeki firmalarında geliştirdikleri ürünler ve çalışma prensibi ile ilgili olarak şu bilgileri veriyor: "Bugün tüm dünyada kronik hasta tedavilerinin sağlık merkezlerinde yürütülmesine ayrılan para, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin hemen hepsinde toplam sağlık giderleri bütçesinin yüzde 60-65'ini kapsamakta. Evde bakım sistemleri ile bu hizmetlerde yüzde 60 tasarruf sağlanıyor."