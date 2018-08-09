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Bakanlık o uygulamayla ilgili son rakamları açıkladı

haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir."

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 12:07
Bakanlık o uygulamayla ilgili son rakamları açıkladı

haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir."

100 günlük icraat programı kapsamında düzenlediği basın toplantısında imar barışı için şu ana kadar 3.78 milyon kişinin başvurduğunu belirterek, 1.35 milyar TL ödendiğini kaydetti.

İmar barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yapı kayıt belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gittiği bildirilmişti.

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Bakanlık o uygulamayla ilgili son rakamları açıkladı
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