HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Tesla'ya para yatıran zengin oldu! 8 yılda 22'ye katladılar

: 'ya para yatıran zengin oldu! 8 yılda 22'ye katladılar

haberi... CEO'su 'ın geçtiğimiz günlerde yatırımcıları şoke eden 'Tesla'yı dan çekmeyi düşünüyorum' açıklaması sonrası gözler şirket hisselerine çevrildi. Hisseler tarihi zirvesini görürken, Tesla'nın ilk halka açıldığı yıl olan 2010 yılında hisse alanlar, aradan geçen 8 yılda paralarını 22'ye katladı.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:27 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:44
Son dakika: Tesla'ya para yatıran zengin oldu! 8 yılda 22'ye katladılar

'ın geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ABD'de büyük tartışma yarattı. "'yı hisse başına 420 dolardan dan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi." diyen Musk tartışmaları ateşlerken, şirketin hisseleri de bu açıklama sonrası 387 dolarla şimdiye kadar gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Hisseler kazançlarının bir kısımını geri verse de Çarşamba gününü 379 dolardan tamamladı. Piyasa değeri ise 61 milyar dolara çıktı.

Tesla ilk halka açıldığı 2010 yılında ise sadece 17 dolardı. Aradan geçen dönemde Model 3 ve Model X gibi çok önemli modelleri piyasaya süren şirket, her ne kadar son zamanlarda talebi karşılayamama haberleri ile gündemde olsa da hisselerdeki değer artışı muazzam boyuta ulaştı.

Tesla hisseleri 8 yılda 22 kattan fazla değer artışı gösterdi. Bir başka ifade ile 2010 yılında 1000 dolarlık şirket hissesi alan bir yatırımcının şu an 22 bin dolardan fazla parası bulunuyor (Habertürk)

Son dakika: Üçüncü Havalimanı'nda ilk uçuşun saat ve tarihi belli oldu

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tesla'ya para yatıran zengin oldu! 8 yılda 22'ye katladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN