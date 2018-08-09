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2018'de 12,5 milyar dolar gelir hedefliyor

, bu yıl yaklaşık 12,5 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 13:42 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 13:55
THY 2018'de 12,5 milyar dolar gelir hedefliyor

Türk Hava Yolları'nın () Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunca kabul edilen 2018 bütçesi çerçevesinde ortaklığın bu yıla ilişkin revize hedef ve beklentileri paylaşıldı.

1,3 MİLYON TON KARGO TAŞINMASI HEDEFİ

Bu yıl iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 42 milyon olmak üzere toplam 75 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, kapasite artışının yüzde 5-6 bandında olması, 2018 yılında yolcu doluluk oranının ise yaklaşık yüzde 81 olarak gerçekleşmesi beklendiği ve yüzde 21 artışla 1,3 milyon ton kargo taşınması hedeflendiği bildirildi.

12,5 MİLYAR DOLAR SATIŞ GELİRİ

Açıklamada, "2018 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 9 artış öngörülmektedir. 2018 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 700 dolar civarında olması beklenmektedir. Yaklaşık 12,5 milyar dolar tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 3-5 arasında artış beklenmektedir. Solo EBITDAR marjının yaklaşık yüzde 23, konsolide EBITDAR marjının ise yaklaşık yüzde 25 olması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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THY 2018'de 12,5 milyar dolar gelir hedefliyor
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