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: Birliğimizi ve iştiraki şirketleri zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nce (), kast, kusur veya ihmalde bulunarak birliği ve iştiraki şirketleri zarara uğratan, güveni kötüye kullanarak menfaat temin eden bazı kişiler hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması kararı alındı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:21
TÜRSAB: Birliğimizi ve iştiraki şirketleri zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır

'dan yapılan açıklamada, TÜRSAB ve iştirakleriyle ilgili olarak "Akredite Bağımsız Denetim Şirketleri" tarafından gerçekleştirilen incelemelerin tamamlandığı bildirildi.

Birliği ve iştiraki şirketleri zarara uğratan birtakım eylemler ve bunların sorumlularının, bağımsız denetim raporlarıyla tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"?23. Genel Kurulumuzun, Yönetim Kurulumuza verdiği yetki çerçevesinde, kast, kusur veya ihmalde bulunarak Birliğimizi ve iştiraki şirketleri zarara uğratan, güveni kötüye kullanarak menfaat temin eden bazı kişiler hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması kararı alınmıştır. ?Diğer yandan Birliğimizin asli görevlerinden olmamasına karşın, ticaret yapmak amacıyla kurulmuş ve Birliğimizin içine düştüğü ekonomik sıkıntıların sebebi haline gelmiş şirketlerin ve onların iştiraklerinin tasfiye edilmesi için de çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. ?Süreç, çoğunluk hissesine sahip olduğumuz, TÜRSAB Seyahat Acentaları Birliği Ltd. Şti. ve TÜRSAB Kültür Hizmetleri Ltd. Şti.'nin yetkili kurullarında gerekli kararlar alındıktan sonra başlatılacaktır."

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TÜRSAB: Birliğimizi ve iştiraki şirketleri zarara uğratanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır
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