Bakan Pakdemirli: Çıkan gerçek zarar ne ise bunun telafisi yönünde her türlü adım atılacak

Bir dizi programa katılmak üzere Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Valiliğini ziyaret etti ve ardından hayvanları koruma derneklerine köpek evi, kedi evi, kuş evi beslenme odakları, mama ile su kapları dağıtımı gerçekleştirdi. İlk olarak Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret eden Bakan Pakdemirli, burada Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, "Ordulu vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Büyük bir sel, büyük bir felaket. Aşağı-yukarı Ordu ilinin fındık rekoltesi 200 bin ton civarında. Toplamda 230 bin hektar alana ekilmiş ve özellikle yağış alan Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Yani çıkacak olan rekoltenin 3'te 1'i bu yağış alan ilçelerimizdendi. Bizim bakanlık yetkililerimiz çok hızlı bir şekilde 950 çiftçi ile görüştü. Bu görüşmelerin sonunda muhtemel zararın 700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Bunlar ilk tespittir. Gerçek zarar ortaya çıkacaktır. Çıkan gerçek zarar ne ise bunun telafisi yönünde her türlü adım atılacak. Zaten bu bölgede yaşayan çiftçilerimizin Ziraat Bankası kredi borçlarının ertelenmesiyle alakalı dün gerekli açıklamaları yaptık. Buradaki üreticilerimizin ezilmemesi anlamında devlet, şefkatli elini onlara uzatacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Herkes müsterih olsun" dedi.

Bakan Pakdemir'linin Manisa Valiliği ziyaretinde, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, daire müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu.

BAKAN PAKDEMİRLİ, SOKAK KÖPEĞİNİ SEVDİ

Bakan Pakdemirli, Manisa Valiliği ziyareti sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün hayvanları koruma derneklerine köpek evi, kedi evi, kuş evi, beslenme odakları mama ve su kapları dağıtım programına katıldı. Burada da bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, Manisa'da 9 adet barınağın olduğunu hatırlatarak, imkanları her geçen gün daha iyi hale getirdiklerini söyledi. Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün burada dağıtacağımız besleme odağı, kedi evleri, mama kaplarıyla en azından bu konuda biz de vermiş olduğumuz önemi göstermek istedik. Bizim de bir köpeğimiz vardı. 2015 yılında vefat etti ne yazık ki. Akşam eve gittim. Evdeki her birey ağlıyordu. Bizim milletimizdeki köpek ve hayvan sevgisi aynen böyle. Zaman zaman hasta ruhlu insanlar hayvanlara işkence edebilirler. Bunları gördüğümüz anda ihbar etmeliyiz. Bunu sadece kolluk kuvvetlerine bırakmamak lazım. Ben hayvanları insanlardan ayırmıyorum. Onlar da Rabbimizin bize bahşettiği canlılar"

Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli, Manisa'da sahipsiz hayvanlar konusunda başarılı çalışmalarda bulunan derneklere, yerel hayvan koruma görevlilerine ve hayvan severlere teşekkür belgesi takdim etti. Daha sonra derneklere köpek evi, kedi evi, kuş evi, beslenme odakları mama ve su kapları dağıtımı yapan Bakan Pakdemirli o sırada stant alanında bulunan sokak köpeklerini küçük bir kız ile birlikte sevdi. Bakan Pakdemirli'nin bu davranışı hayvan severler tarafından da takdir ile karşılandı. Bakan Pakdemirli, dağıtım programının ardından 2018-2019 Manisa Sultani çekirdeksiz kuru üzüm sezonu açılış ve geleneksel çekirdeksiz kuru üzüm törenine katılmak üzere Manisa Ticaret Borsası'na geçti.

