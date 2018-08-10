Dijital ihracatla büyüyoruz

Toplam bin 440 stratejileriyle fark yarattıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, "8 çeyrektir dünyanın en çok büyüyen operatörüyüz. Afrika, Karayipler, Nepal, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'dan operatörler ziyaretimize geliyor, hikâyemizi dinliyor ve uygulamalarımızı inceliyorlar. İşte bu 'dijital ihracat
' dediğimiz sürecin en somut kanıtı. Böylece biz de büyüyoruz, sektör de. Sektörde sağlıklı bir ortam olunca, bundan rakipler de faydalanıyor. Dijital ihracatla biz de büyüyoruz, Türkiye
de" dedi. Terzioğlu, dijitalleşmede sadece yerlileşmekle kalmadıklarını, uygulamalarıyla teknoloji ihracatında da öncü rollerini sürdürdüklerini söyledi. PAYLAŞMAK YETMEZ
"Türkiye'de dünyanın en iyi 4.5G altyapılarından birini kurduk" diyen Kaan Terzioğlu, "Altyapı, işimizin olmazsa olması. Ancak biz asıl farkı bin 440 stratejimizle yaratıyoruz" diye vurguladı. Geleneksel bir telekom operatörünün müşterisiyle 32 dakikalık ilişkisi olduğuna değinen Terzioğlu, "Biz 32 dakikayla tatmin olmadık. Bugün müşterilerimizle ilişkimiz toplamda 150 dakikayı aşmış durumda" diye ekledi.
Terzioğlu, dijitalleşecek Türkiye'nin çözmesi gereken konuların başında fiber olduğuna da değindi. Bu konuda bir protokol imzalandığını hatırlatan Terzioğlu, "Buna göre fiber altyapısını paylaşacağız dedik. Paylaşmak mevcudu paylaşmaktır. Bu mevcudu paylaşmakla bitecek bir konu değil. Yenisini yapmamız lazım. Bunun için de farklı bir iş modeli gerekiyor" diye açıkladı. YENİ SÖYLEM ORTAKLIK
Bugün Türkiye'de 6 milyon hanede fiber olduğuna değinen Terzioğlu, "Oysa ülkemizde 22 milyon hane bulunuyor. Diğer hanelere de götürmemiz gerekiyor. 3 şirketin her birinin bunun aynı anda yapmasının imkânı bulunmuyor" diye ekledi. Türkiye'deki fiber altyapının değerinin sadece 2-3 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıklayan Terzioğlu, Almanya'da ise bu rakamın 60 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Kaan Terzioğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Gerekiyorsa herkes elindeki fiberleri versin ve yeni bir şirket kurulsun. Bütün fiberleri yeni bir şirket altında birleştirip, ilgili şirkete de 'sen Türkiye'nin her yerine fiber döşeyeceksin' demek gerekiyor. Herkesin kendi otobanını yapması da söz konusu olamaz. Eski Türkiye'de paylaşmak yeterliydi; yeni Türkiye için yeni bir yapı lazım. Paylaşmak eski Türkiye'nin söylemiydi. Yeni Türkiye'nin söyleminin ortak yapmak olması gerekiyor." TÜRK İNSANI DEVLETİNE SAHİP ÇIKAR
Son dönemde gündemde olan Amerika ambargosuyla ilgili de açıklama yapan Terzioğlu, "Türk halkı, Türk insanı devletine sahip çıkar. Ambargo gibi metotlarla halkla devleti kimse ayrı düşüremez. Tam tersi böyle şeyler insanları birleştirir. Ümit ediyorum ki Türkiye'de de böyle olacaktır" dedi. Kaaan Terzioğlu, ambargonun köhnemiş fiziksel dünyanın silahları olduğuna değindi.