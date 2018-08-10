Ekonomi güçlü parasal sıkıntı yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, iş dünyası ile buluşmasında 2.5 milyon esnafa da müjde verdi. Başkan Erdoğan, TESK
Başkanı Bendevi Palandöken
'in yerel yönetimler ve kamu kurumlarının irili ufaklı ticaretle esnafın önünü kestiğini söyleyince, "Belediye başkanlığım döneminde buna dikkat ediyordum. 100 günlük eylem planı kapsamında bu konuda düzenleme yapılacak" dedi. Başkan Erdoğan, önceki gün TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve berab
erindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıda Başkan Erdoğan ekonomi gündemine ilişkin de önemli mesajlar verdi. TESK Başkanı Palandöken, Başkan Erdoğan'la görüşmeye ilişkin SABAH'a yaptığı değerlendirmede esnafa müjdeli haber verdi. Palandöken, "Başkanımıza yerel yönetim, kamu kurumlarının ticaret yapmasına ilişkin kuralların koyulmasını istedik. Serbest ticarete engel oluyorlar. Esnaf da bunla başa çıkamıyor. Başkan Erdoğan, benzeri sıkıntıların belediye başkanlığı döneminde de yaşandığını söyledi. Bu sıkıntıların giderilmesi için talimat vereceklerini söylediler. Bu işi Ticaret Bakanlığı düzenleyecek" dedi. Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan iş dünyası ile görüşmesinde, piyasalardaki spekülatif gelişmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hiçbir alanda sıkıntı yok. Parasal konularda da. Her anlamda stoklarımız yeterli. Önümüzü görecek vaziyetteyiz. Bunların hepsi oyun. Hem AB hem de ABD ile ilgili konularda düzelme kaydediliyor" dedi.