Ekonomiye yeni model

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın ortaya koyduğu "Güçlü Türkiye" vizyonuyla beraber ekonomide yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, yeni ekonomi modelini bugün açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nca yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program
(OVP) ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. TEK HANE ENFLASYON
Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelinerek OVP'ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerin s��rdüğü belirtilerek, bakanlık bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamada, "OVP kapsamında 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti detaylı olarak planlanacak" ifadesine yer verildi. TASARRUF SÜRECEK
Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programının orta vadede devam edeceği vurgulanarak, bütçe açığının yüzde 1.5'lar seviyesinde sınırlandırılacağı, özellikle altyapı yatırımlarında yurt dışı finansman ve yabancı yatırımcı şartıyla ilerleneceğine dikkat çekildi. Türk bankacılık sisteminin, sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin biçimde yönetebilecek konumda bulunduğuna dikkat çekilerek, "Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine, kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz" denildi. SÖYLENTİLERE İTİBAR ETMEYİN ÇAĞRISI
* 2019 büyümesi % 3-4 aralığında olacak.
* Cari açık yüzde 4 civarında dengelenecek.
* Altyapı yatırımlarında dış finansmanla ilerlenecek.
* Bütçe açığı yüzde 2'nin altına çekilecek.
* İç borç çevirme oranı % 100'ün altına inecek.
* Faiz dışı fazla 5 milyar TL artacak.
* Bankalar dalgalanmaları yönetebilecek konumda.
* Kur ve likidite riski konusunda bir problem yok.
* Halkımız söylentilere itibar etmesin. HAZİNE'DE TEK HESAP DÖNEMİ
Faizleri aşağı çekecek, güçlü nakit rezervini ortaya çıkaracak, borçlanma maliyetlerini düşürecek "Hazine Tek Hesabı" dönemi başladı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle bazı fonlar ve bunların döner sermayelerinin mali kaynakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen "Tek Hazine Kurumlar Hesabı" kapsamına alınacak. ANLIK TAKİP İMKÂNI
Kamu idarelerinin uygulama kapsamındaki tüm hesaplarına ilişkin anlık hareket ve bakiye bilgilerinin görüntülenmesi sağlanacak. Bankalardaki kaynaklar atıl olarak bekletilmeyecek. Kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ile bunların kuracakları fon ve şirketler, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulan meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarıyla kefalet ve yardımlaşma sandıkları yer almayacak.
Nakit talep ve tahsilat bilgilerinin internet üzerinden elektronik olarak bakanlığa aktarılmasına, karşılıklı borç-alacak ve nakit aktarım bilgilerinin görüntülenmesine imkân sağlayan servisleri içeren Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi (THBS) oluşturulacak. İdarelerin nakit talep ve tahsilât tahminleri, aylık olarak her türlü nakit hareketini içerecek şekilde, ilgili aydaki tüm iş günleri için hazırlanacak.