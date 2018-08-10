‘Onların doları varsa bizim de halkımız var’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Doğu Karadeniz illerine teşekkür ziyaretleri kapsamında dün gece geç saatte gittiği memleketi Rize'de kendisini karşılayan coşkulu kalabalığa hitap etti. "Çeşitli kampanyalar yürütülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allahımız var" diyen Erdoğan, ayrıca şunları söyledi:
Yoğun bir çalışma içinde yeni dönemin çalışmalarını yapıyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme tekrar hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Çok çalışacağız, çok koşacağız ve inşallah ülkemizi 81 vilayeti ile imar etmenin gayreti içinde olacağız. Şunu bilin bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Hiç endişeniz olmasın.
Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz, daha iyi olacağız. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım var, inancım var. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. 'PARASAL SIKINTI YOK'
Başkan Erdoğan, önceki gün Külliye'de iş dünyası ile buluşmasında da 2.5 milyon esnafa da müjde verdi. Erdoğan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in yerel yönetimler ve kamu kurumlarının irili ufaklı ticaretle esnafın önünü kestiğini söyleyince, "Belediye başkanlığım döneminde buna dikkat ediyordum. 100 günlük eylem planı kapsamında bu konuda düzenleme yapılacak" ifadelerini kullandı.
Piyasalardaki spekülatif gelişmelerin gerçeği yansıtmadığını da belirten Erdoğan, "Hiçbir alanda sıkıntı yok. Parasal konularda da. Her anlamda stoklarımız yeterli. Önümüzü görecek vaziyetteyiz. Bunların hepsi oyun. Hem AB hem de ABD ile ilgili konularda düzelme kaydediliyor" dedi.