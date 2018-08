Son dakika: Altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - 10 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika! 10 Ağustos Cuma günü altında sabah saatlerinde başlayan hareketlilik vatandaşlar tarafından büyük ilgilyle takip ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Düğün sezonunun açılması ve yazları sebebiyle altın fiyatları konusunda vatandaşların araştırmaları devam ederken öte yandan altında yaşanan hareketlilik sonucunda vatandaşların tüm ilgi ve alakası bu yöne çekilmiş durumda. Altın fiyatları ile ilgili aralıksız araştırmalara devam edilirken haftanın son gününde altının hangi fiyatla kapatılacağı merak edilmekte. Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği an be an sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

ALTIN FİYATLARI

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altın bugüne yükselişle başladı. Haftanın son günü olan 10 Ağustos Cuma günü altın fiyatları! Altında yaşanan hareketlilik devam ediyor. İşte 10 Ağustos Cuma güncel altın fiyatları...