THY’nin yarı yıl kârı 258 milyon $

Türk
Hava Yolları'nın toplam gelirleri, 2018'in ilk yarı yılında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 gibi önemli bir artış göstererek 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılının ilk yarısında 17 milyon dolar olan esas faaliyet kârı, 2018'in ilk yarısında yükselen petrol fiyatlarına rağmen artan talep ve birim gelirler ile birlikte 258 milyon dolar oldu. Temmuz ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları
, yüzde 85.3'lük performans ile tarihinin en yüksek temmuz ayı doluluk oranını yakaladı. Geçen yılın aynı ayının yüksek bazda olmasına rağmen, yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış Türkiye
'ye ve Türk Hava Yolları'na olan talebin artarak devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu. DOLULUK % 80.4
Yılın
ilk yarısında, yolcu doluluk oranı 4.3 puanlık artış ile yüzde 80.4 olurken, Türk Hava Yolları tarihinde en yüksek ilk yarı doluluk oranına ulaşıldı. Bu dönemde 35 milyon yolcu taşıyan firmanın yolcu sayısı yüzde 18, kapasitesi yüzde 9, talebi ise yüzde 16 arttı. 2023 yılında yaklaşık 500 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak olan THY
filosu halihazırda 215'i dar, 92'si geniş gövde ve 18'i kargo olmak üzere 325 uçaktan oluşuyor. KARGO % 35 BÜYÜDÜ
Dünyanın
en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Turkish Cargo
, açtığı hatlarla Asya'dan Afrika
'ya, Avrupa'dan Latin Amerika
'ya uzanan geniş bir koridor oluşturdu. Turkish Cargo, 2018 yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla yaklaşık 660 bin ton kargo taşıdı. Kargo gelirleri ise yüzde 35'lik artış ile 784 milyon dolara ulaştı.