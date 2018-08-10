HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > TOBB'dan "yeni ekonomi yaklaşımı"na destek

'dan "yeni ekonomi yaklaşımı"na destek

Başkanı , "Yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 19:40
TOBB'dan yeni ekonomi yaklaşımına destek

Odalar ve Borsalar Birliği () Başkanı , Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanan yeni ekonomi yaklaşımı ile ilgili, "Yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, iş dünyasının üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmesinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin temelleri sağlam, güçlü bir ülke olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımız sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanılmış olmasını daha güçlü bir Türkiye hedefimiz açısından olumlu buluyor ve iş dünyası olarak destekliyoruz. Orta ve uzun dönemde dönüşümün ana hatlarının ortaya konması ekonomimiz üzerindeki belirsizlikleri ve riskleri azaltacaktır. 'ın açıklanmasıyla çok daha net bir resmin çıkmasını bekliyoruz."

Modelin temelinde yer alan daha çok tasarruf, üretim ve ihracat ile şu anki pek çok yapısal soruna çözüm getirilmesinin amaçlandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Zaman ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanı. Hep birlikte el ele verirsek ülkemiz büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın en büyük ekonomileri arasında girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
TOBB'dan "yeni ekonomi yaklaşımı"na destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN