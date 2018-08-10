Uzun mesafe sevenlere Yapay Zekâ Maratonu

KOÇSISTEM, yeni nesil girişimcilik platformu TechSquare ile kurum içi çalışanlara ve start-up'lara özel bir "Yapay Zekâ Maratonu
" gerçekleştirdi. 1 ay boyunca KoçSistem
içerisinde hayata geçen maratona şirket içi ve dışından toplam 12 takım katıldı. Finans, perakende, enerji ve otomotiv sektörlerinde maliyet optimizasyonu sağlayacak, verimliliği artıracak ve müşteri deneyimini iyileştirecek iş fikirleri sunan takımlar 1 ay boyunca mentörleri liderliğinde çalışarak çeşitli projeler geliştirdi. Temmuz ayında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, Gelişmiş Süreç Kontrol sistemlerini yapay zekâ kullanarak iyileştiren "OPTIMAC" projesi birincilik ödülünü almaya ve TechSquare Hızlandırma Programı'na katılmaya hak kazandı. GIRIŞIMCILIK GÜÇLENECEK
Gerçekleştirilen yarışta, yarışmacılar maraton süresince atölye çalışmalarından faydalanma fırsatı buldu. Yapay Zekâ Maratonu'na dair görüşlerini bildiren KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, "KoçSistem olarak girişimciliğin güçlenmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarımız devam ediyor. Girişimcilerin iş fikirlerini geliştirirken ihtiyaç duydukları teknolojiyi sunmak ve girişimciler arasında iletişim köprüsü kurmak günümüzde önemli bir konu haline geldi. Türkiye gibi büyüyen ekonomilerde motor görevini üstlenen girişimcilik, istihdam ve refah artışına ivme kazandırarak büyümeyi hızlandırmakta ve bu büyümeye sürdürülebilir bir katkı sağlamaktır. Biz de KoçSistem olarak başta inovasyon ve girişimcilik olmak üzere ülkemizin ekonomik refahını artıracak her oluşuma destek veriyoruz" diye konuştu. Geliştirilen TechSquare platformu ile teknoloji alanındaki tecrübeleri girişimcileri desteklemek amacıyla kullanmaya devam edeceklerinin altını çizen Akarca, "Aynı zamanda kurum içerisinde inovasyonu artırmak için de bu yetkinliğimizi çeşitli projelerle hayata geçireceğiz. Yapay Zekâ Maratonu bizim için girişimcilik ve inovasyon kültürünün bir araya geldiği bir proje olarak büyük önem kazandı" ifadelerini kullandı.