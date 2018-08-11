Bağımsız Merkez güçlü bankacılık adil vergi sistemi

Döviz
kuruyla köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye
'nin ekonomideki yeni yol haritası belli oldu. Dolmabahçe Ofisi'nde yeni yol haritasını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Merkez Bankası
için bağımsızlık vurgusu yaptı. Daha adil bir vergi sistemi oluşturulacağını söyleyen Albayrak, bankacılık sektörünün güçlü bir yapıda olduğunu, devlet olarak da sektörün arkasında olduklarını ifade etti. "Bir tarafta maniplasyon bir tarafta reel politika çerçevesinde Türkiye hazır bir strateji ile yoluna devam edecek" diyen Albayrak, ülkenin bu süreçten yeni yol haritasıyla 2023'e kadar çok daha güçlenerek çıkacağını kaydetti. BUGÜNKÜ TABLO MANTIKLI DEĞİL
Günlük ve taktiksel değil stratejik bir mantıkla yaklaşacaklarını söyleyen Albayrak, "Bugün ekonomide ortaya çıkan tablo makro göstergeler dikkate alındığında makul ve mantıklı değil. Küresel gelişmeler ne olursa olsun, ekonomimizi tüm sınamalardan etkilenmeden çıkacak bir sistem olacak. Biz gökte yeni bir yıldız keşfetmek için yola çıkmadık. Paydaşlarla etkin iletişim ve güven oluşturacağız. Değişime ayak uydurmak bu modelde olmazsa olmaz olacak" dedi. Albayrak, Türk Lirası'na güveninin artırılması noktasında etkileri güçlü ve etkin bir şekilde iletişimi yöneteceklerini kaydetti. TAM BAĞIMSIZ PARA POLİTİKASI
Para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanmasının diğer bir prensipleri olduğunu söyleyen Albayrak, "İlk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız. Mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ettik. Hatta hiç konuşmadık. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çok önemli" diye konuştu. YENİ BİR FİNANSAL OTORİTE
Finansal istikrarın güçlenmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Albayrak, şöyle konuştu: "Güçlü bir bankacılık sektörü var. Sağlıklı bilanço yapısına sahip. Her şeye hazırlıklı, devlet olarak da bankacılık sektörünün arkasında olan bir ülke var." Bankacılığın ekonominin temel sektörlerinden biri olacağını vurgulayan Albayrak, "Sektörün sermaye piyasaları içerisindeki payını azaltacağız. Sermaye piyasasının pasta içerisindeki payını büyüteceğiz. Yani finansal sektörün yüzde 90'ından fazlası bankacılık sektörü olmayacak. Sağlıklı bir finansal sistemden bahsediyorsak bu olmamalı" diye konuştu. Bakan Albayrak
, yeni bir üst finansal regülasyon otoritesinin kurulması için çalıştıklarını, yasayı yeni yasama döneminde Meclis'e getireceklerini belirtti. İSTİKRARLI BÜYÜME, ADİL VERGİ
"Cari açığın düşürülmesi herkesin hayali" diyen Albayrak, yapısal reformlar gerçekleştireceklerini bildirdi. Yeni dönemde sağlıklı büyümenin elzem olduğunu belirten Albayrak, "Daha adaletli bir paylaşım sağlamalıyız. Daha adil bir vergi sistemi ortaya çıkacak" dedi. Hazine'nin borç çevirme oranını yılın kalan aylarında yüzde 100'e çekeceklerini anlatan Albayrak, "Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili adımlar atacağız. Emlak Bankası ve Kalkınma Bankası büyüyecek" dedi. ?TRUMP'IN TWEET'I DOLARI ZIPLATTI
Piyasaların
beklediği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları sırasında ABD Başkanı Donald Trump
'ın tweet'i gün boyu sert hareketlerin yaşandığı döviz piyasasını etkiledi. Açıklamaları adeta sabote edercesine tweet atan Trump, gün boyu oynaklığın zirve olduğu döviz piyasasında sert yükselişe neden oldu. Türkiye'ye savaş ilan eden Trump, gümrük vergilerini iki katına çıkarınca dolar/TL 6.80'i, euro/TL ise 7.30'u gördü. BERAT ALBAYRAK'LA GELİP GİTMEYECEK
"Yol
haritası ne kadar sağlam olursa temeliniz o kadar sağlam olur" diyen Albayrak, şöyle konuştu: "Berat Albayrak geldi, gitti başkası geldi devamı var mı? Berat Albayrak bugün olsa da olmasa da dizayn ettiğimiz sistem sürdürülebilir olacak. Birçok ülkenin yaşadığı sistemsel problemlerin başında sürdürülebilirlik sorunu geliyor. Kişiye ya da bir sektöre dayalı olmayacak, sürdürülebilir olacak." YENİ MODELİN DÖRT SACAYAĞI VAR
Albayrak'ın
açıkladığı yeni ekonomi modelinde 'kararlılık', 'sürdürülebilirlik' ve 'stratejik mantık' dikkat çekiyor. Yeni modelin 4 sacayağı bulunuyor. 2018-2019 yıllarında 'ekonomik dengelenme' fazı tamamlanacak. 2020-2021'de 'sürdürülebilir sağlıklı büyüme' fazına geçilecek. 2022-2023 arasında ise 'daha adaletli paylaşım' uygulanacak. En son ise nitelikli insan ve güçlü toplum ortaya konulacak. YATIRIMLARA YENİ ŞART
Kamudaki
tasarrufa da değinen Albayrak, "Yatırımı bu modelin öngördüğü kriterlere göre belirleyeceğiz. Teknolojik ürünün, ihracat
ın artırmasına; cari açığın azalmasına katkısı var mı buna bakacağız. Bunun dışındaki alanlarda tüketim ve harcama kültüründe tasarruf mekanizmasını etkin kılacağımız sürece gireceğiz" dedi. Albayrak, uzun vadeli dış kaynaklarla yap-işlet-devret modeline yöneleceklerini de söyledi. ?2018-2019'DA NELER YAPILACAK?
Enflasyonla güçlü mücadele edilecek.
Mali disiplinden taviz verilmeyecek.
Cari açığın düşürülmesi için önlemler alınacak.
Verimlilik ve tasarruf artışı sağlanacak.
Sermaye piyasalarında derinleşme sağlanacak.
Kamu borçlanmasında kaynak çeşitliliğine gidilecek. ?2020-2021'DE NELER YAPILACAK?
Stratejik büyüme alanları tespit edilecek.
Katma değerli stratejik ve teknolojik ürün üretimi desteklenecek.
İhracata ve cari açığı düşürmeye odaklanacak.
Vergi sistemi sadeleşecek.
Üreten Türkiye hedefiyle yol alınacak ?2022-2023'TE NELER YAPILACAK?
Adil vergi sistemi oluşturulacak.
Dolaylı vergiler azaltılacak.
Kayıt dışı ile mücadele edilecek.
İşsizliğin azaltılması sağlanacak.
Gelir dağılımı iyileştirilecek.