Halkbank mevduatını 221.3 milyara taşıdı

2018 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıklayan Halkbank
'ın toplam mevduatı yılın ilk yarısında yüzde 14.5 yükselerek 221.3 milyara çıktı. Bu artışla Türkiye
'deki bankalar arasında mevduat sıralamasında ikinciliğe yerleşen Halkbank'ın KOBİ
kredileri ise aynı dönemde yüzde 27.1 artışla 97.7 milyar TL
'ye ulaştı. Bilanço büyüklüğünü 2017 yılsonuna göre yüzde 14.1 artışla 348.3 milyar TL'ye taşıyan Halkbank, Türkiye'nin 4'üncü büyük bankası oldu. Özkaynakları aynı dönemde yüzde 11.4 oranında artan bankanın 6 aylık net kârı ise 1.9 milyar TL oldu. 15 YILDA, 18 KAT BÜYÜDÜ
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
, bankacılık hizmetleri Türkiye'nin ekonomi eylem planında bütçe disiplini, enflasyonun yeniden dengeye gelmesi ve yapısal reformları öne çıkaran yönetim anlayışıyla uyumlu bir şekilde yapılandırdıkları bu dönemde yaşanan mevduat artışının önemine dikkat çekti. Arslan, şunları söyledi: "Son 15 yılda mevduatını 18 kat büyüterek sektörün en güçlü oyuncularından biri haline gelmiş bir banka olarak, kaynak artışı konusunda yenilikçi stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz." Son dönemde 1.95 milyar TL'lik 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracı ile uzun vadeli kaynak temin etmelerinin Halkbank'a yurtiçi ve yurtdışında duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Arslan, şunları belirtti: "Kredi büyümesine paralel mevduat artışı sağlayarak, bankamızın güçlü likidite durumunun sürekliliğini koruyoruz. Uluslararası muhabir bankalardan ve hazine işlemleri yoluyla sağladığımız fonlar sayesinde hem bankamızın kaynak çeşitliliğini artırıyoruz hem de vade yapısını güçlendiriyoruz." ?KOBİ'YE DESTEK SÜRECEK
Arslan, toplam krediler içinde KOBİ kredilerinin payını yüzde 41.1'e çıkardıkları bu dönemde, temmuz ayında dış ticaret açığında yaşanan azalmanın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Arslan, KOBİ'lere desteklerinin süreceğini belirtti. TURİZMDE BÜYÜME YAŞANIYOR Turizm
gelirlerindeki artışın da ihracat kadar önemli olduğunu vurgulayan Arslan, ikinci çeyrekte turizm sektöründe yaşanan yükselişe dikkat çekti: "Bugüne kadar stratejik sektörlere sağladığımız destek, büyüme rakamlarına da olumlu yansıdı." 'HER ZAMAN HALKIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'
Osman
Arslan, "2017 sonundan bu yana vadesiz mevduatımızın yüzde 36.3 artmış olması, adını aldığımız halkımızın her daim bankamızın yanında olduğunu açıkça göstermektedir. Halkbank, güçlü ve güvenli kaynak yapısıyla halkımıza hizmet etmeye devam edecek" dedi.