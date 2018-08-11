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haber: ve bugün ne kadar ve kaç lira TL? 11 Ağustos Döviz kuru ve Dolar Euro alış satış fiyatı!

nda yaşanan inişi çıkışlı dalgalalanma, bireylerin döviz kuru ile ilgili olarak araştırma yapmalarını da hızlandırdı. ' ve ne kadar' sorusu, son iki gündür olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konu durumunda. Yatırımcıları ve ülke ekonomisindeki durumu merak eden yurttaşlar, 11 Ağustos 2018 Cumartesi dolar ve euro alış satış fiyatlarını detaylı bir biçimde sorguluyor. Biz de sizler için derlediğimiz haberimizde, olarak dolar ve euro fiyatlarını derledik. İşte döviz kuru ile ilgili son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 11.8.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 10:33
Son dakika haber: Dolar ve Euro bugün ne kadar ve kaç lira TL? 11 Ağustos Döviz kuru ve Dolar Euro alış satış fiyatı!

Piyasalarda yaşanan dalgalanma sebebiyle bu alana yatırım yapacak olan vatandaşların merakı da arttı. ' ve ne kadar' sorusunun yanıtını en çok araştırılan konular arasına girerek trend listesinde de üst sıralara yükseldi. 11 Ağustos sabahı itibari ile dolar ve euro fiyatı yine an be an sabah.com.tr adresinden takip edilmeye başladı. En hızlı ve doğru bilgiler ile döviz kuru hakkında gelişmelerine buradan ulaşabileceksiniz. Peki Dolar ve Euro bugün ne kadar kaç TL oldu?

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Dolar ve Euro fiyatlarındaki inişli çıkışlı grafik bugün aynı şekilde de devam etmekte. Bu sebeple özellikle yatırım yapacak olan kişiler alış ve satış fiyatı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte dolar fiyatı ile ilgili en son ve güncel rakamlar!

11 AĞUSTOS CUMARTESİ DÖVİZ KURU SON DURUM

Döviz kurunda son günlerde yaşanan dalgalanma bugün de devam ediyor. Bu nedenle yatırım yapacak olan ve ekonomideki fiyatlarını merak eden yurttaşlar piyasalarda yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Dolar Euro alış ve satış fiyatındaki bugün güncel rakamlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euro fiyatlarında bugün son durum...

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Son dakika haber: Dolar ve Euro bugün ne kadar ve kaç lira TL? 11 Ağustos Döviz kuru ve Dolar Euro alış satış fiyatı!
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