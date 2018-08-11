Turizme 20 milyar $’lık doping

Türkiye
, yılın ikinci yarısında 25 milyon turist
hedefini yakalayarak 20 milyar dolar turizm
gelirine ulaşacak. Turizmde yeni rota Çin
ve Japonya
pazarı olarak belirlenirken Uzakdoğu pazarından Türkiye'ye gelen turist sayısının 2 milyona yaklaşarak toplam turizm gelirinin yüzde 10'una ulaşması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmasıyla 2019 Japonya'da 'Türkiye Turizmi Yılı' ilan edilecek. Ürün çeşitliliğini artırma politikasıyla yola çıkan bakanlık, deniz turizminin yanı sıra düğün, sağlık, kültür, gastronomi ve spor turizminin de geliştirilmesi için çalışmalara başlayacak. SPORDA HEDEF LİDERLİK
Dünya çapında 200 milyar dolar büyüklüğe ulaşan spor turizminde Türkiye'nin lider ülke olması için çalışma başlatan bakanlık, 2018'de 1 milyon turistin spor turizmi için Türkiye'ye gelmesini hedefliyor. Uzakdoğu ve Asya ülkeleriyle başlayacak turizm seferberliği kapsamında son dönemde dünyada ses getiren transferlere imza atan Asya futbol kulüplerinin de Türkiye'de yaz ve kış kamplarını yapmaları için gerekli anlaşmalar yapılacak. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre günümüz küresel turizm harcamasının yüzde 20'si Çinli turistler tarafından gerçekleştiriliyor. HEDEF ÇİNLİ TURİSTİ ÇEKMEK
Çin'den
geçen yıl yurtdışına çıkan ziyaretçi sayısının 135 milyon olmasını değerlendiren bakanlık, Çin'le yapılacak anlaşma sayesinde sağlık, gastronomi, kültür turizmi paketleriyle önemli miktarda turist çekecek.