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haberi: işlemlerine sınırlama getirdi - ?

haberi... işlemlerine sınırlama getirdi. Yapılan açıkalmaya göre: Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50'sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir." Peki Swap işlemleri nedir?

Giriş Tarihi: 13.8.2018 00:45 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 00:45
Son dakika haberi: BDDK Swap işlemlerine sınırlama getirdi - Swap işlemi nedir?

Gelen bilgisine göre tarafından işlemlerine sınırlama getirildi.

BDDK'dan yapılan açıkalam şöyle:

Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50'sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur

SWAP İŞLEMLERİ NEDİR?

Swap, iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Swap, kelime anlamı olarak "değiş, tokuş, takas" anlamına gelir. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir. Forex işlemlerinde, alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap bedelleri, işlem yapılan döviz kurunda pozisyon durumuna bağlı olarak, düşük faiz ve yüksek faiz ilişkisine göre hesaplanır.

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Son dakika haberi: BDDK Swap işlemlerine sınırlama getirdi - Swap işlemi nedir?
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