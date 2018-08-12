Dünyanın en büyük havacılık göçü! 45 saat sürecek...

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına 3 aydan az bir süre kaldı. Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla 1953 yılından bu yana hizmet veren Atatürk Havalimanı da taşınacak. Taşınmanın 45 saatte tamamlanması hedefleniyor.

İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

"DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI GÖÇÜ OLACAK"

Dünyanın en büyük havalimanı 29 Ekim'de açılıyor. Dünyanın en büyük havalimanı göçü olacağı ifade edilen taşınmada binlerce tır faaliyet gösterecek. Taşınma işlemi 30 Ekim saat 03.00'te taşınma işlemi başlayacak, ve 31 Ekim saat 23.59'da taşınma işlemi sona erecek. 14 bin 139 adet yer hizmetlerinde kullanılacak teçhizat taşınacak, birinci olarak THY dışındaki havayolları taşınacak, daha sonra THY'nin ve TGS'nin taşınması planlanıyor. Taşınma işleminden sonra ise Atatürk Havalimanı 'Millet Bahçesi' olacak.