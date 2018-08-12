İŞKUR aracılığı ile Trabzon’da 7 ayda 9 bin 164 kişi işe yerleştirildi

Özellikle son yıllarda sundukları hizmetlerle işgücü piyasasının en önemli aktörlerinden biri olarak gerek iş arayan gerek işverenlerin yanında olan bir kurum haline dönüştüklerini belirten Zengin "Kurumumuzun misyonu işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda; iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak, işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik aktif programlar yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere geçici bir süre gelir desteği sağlamaktır.

Bu misyonunu yerine getirirken değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesiyle çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynayan, işgücü piyasasında öncü ve saygın bir kurum olmayı hedeflemiştir. Trabzon İŞKUR olarak 2017 yılında 11 bin 724 kişi kurumumuz aracılığıyla işe yerleştirdi. Bu yıl ise Temmuz sonu itibariyle 9 bin 164 kişi işe yerleştirildi yılsonu bu sayının 14 bin kişi olması beklenmektedir" dedi.

Yaptıkları çalışmalar ile Trabzonlular'a daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak yakın zamanda yeni bir binaya taşınacaklarını kaydeden Zengin "Verdiğimiz hizmetleri gerçekleştirirken mekân olarak uygun olmayan, kiralık binalarda vatandaşa hizmet verilmeye çalışılırken aynı zamanda da İŞKUR hizmetleri gerçekleşme verilerinde büyük başarılar elde edildi. 2016 yılında Sürmene Hizmet Merkezi'nin açılmasıyla başlayan yenilenme süreci 2017 yılında Vakfıkebir Hizmet Merkezi ve Arsin OSB İŞKUR İrtibat noktası ile devam etti. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun yakın ilgi ve takibiyle 2018 yılının Ocak ayında Ortahisar ilçesi Postane karşısında satın alındı. Satın alınan ve gerekli işlemleri tamamlanan binanın gerekli tamir ve tadilat işlemleri için pek çok proje ve iç mimar tarafından geliştirilen örnek kat planları içerisinde en vatandaş odaklı, engelli dostu proje seçilerek çalışmalar başlatıldı. Yakın zamanda Trabzon'un en merkezi yerinde yeni İl Müdürlüğü binamız faaliyete geçecek" diye konuştu.

