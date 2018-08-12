Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankaların kullandırdığı konut kredi bakiyesi bu yılın haziran sonunda 199 milyar 964 milyon 792 bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre konut kredi bakiyesi 8 milyar 430 milyon 717 bin TL (yüzde 4,4) artış gösterdi.

İstanbul, bu dönemde en fazla konut kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam konut kredilerinin yüzde 31,8'i İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki konut kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 2 artarak 63 milyar 607 milyon 656 bin liraya yükseldi.

İstanbul'u 23 milyar 195 milyon lira (yüzde 11,6) ile Ankara, 14 milyar 774 milyon lira (yüzde 7,4) ile İzmir, 7 milyar 417 milyon lira ile Bursa ve 6 milyar 430 milyon lira iAntalyalya izledi. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da konut kredi bakiyesi artışı sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 5,5, yüzde 5,5 ve yüzde 4,6 oldu.

Bu dönemde konut kredisi bakiyesinin en az olduğu il 69 milyon 503 bin lira ile Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u 112 milyon 379 bin lira ile Ardahan, 137 milyon 111 bin lira ile Gümüşhane ve 143 milyon 305 bin lira ile Muş ve 153 milyon 558 bin lira ile Kilis takip etti.

KONUT KREDİLERİNİN YARISI 3 BÜYÜK İLDE

Konut kredi bakiyesinde son altı aylık dönemde en fazla artışın yaşandığı il yüzde 17,9'la Hakkari oldu. Bu ili yüzde 16,5 ile Şırnak, yüzde 11,6 ile Van, yüzde 11,5 ile Kilis ve yüzde 11,3 ile Ordu takip etti. Bu dönemde Iğdır'da konut kredi bakiyesi yüzde 0,1 azalış gösterdi. Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 27 iken, haziran sonu itibarıyla listeye Ordu ve Sivas'ın dahil olmasıyla 29'a ulaştı.

Tutar bazında incelendiğinde ise altı ayda konut kredi bakiyesi en fazla artan il 1 milyar 258 milyon lira ile İstanbul oldu. İstanbul'u 768,8 milyon lira ile Ankara, 767,5 milyon lira ile İzmir, 289,2 milyon lira ile Ankara ve 284,4 milyon lira ile Kocaeli izledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanılan konut kredi bakiyeleri tüm konut kredi bakiyelerinin yarısını oluştu.

KONUT SATIŞLARININ YAKLAŞIK 3'TE BİRİ KREDİLİ

Bu yılın ilk yarısında 646 bin 32 konut satılırken, konutların (yüzde 31,2) 201 bin 805'inde kredi kullanıldı. Bir başka ifadeyle satılan konutların yaklaşık 3'te biri ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

Konut satışlarının 35 bin 645'i İstanbul'da gerçekleşti. Bu dönemde Ankara'da 23 bin 442 konut, İzmir'de 13 bin 294 konut, Antalya'da 8 bin 369 konut, Bursa'da 8 bin 319 konut satıldı. En az konut satışı Hakkari ve Ardahan'da gerçekleşti. 6 aylık dönemde Hakkari'de sadece 41, Ardahan'da ise 71 konut ipotekli satın alındı.

İl bazında kullandırılan konut kredi bakiyeleri (bin TL) şöyle:

İL Aralık 2017 Haziran 2018 İSTANBUL 62.349.314 63.607.656 ANKARA 22.426.475 23.195.282 İZMİR 14.006.810 14.774.299 BURSA 7.031.308 7.417.154 ANTALYA 6.147.138 6.429.785 KOCAELİ 5.053.941 5.338.354 ADANA 4.612.484 4.901.728 MERSİN 4.141.219 4.349.898 GAZİANTEP 3.235.587 3.442.944 TEKİRDAĞ 3.059.389 3.283.225 MANİSA 3.035.668 3.261.475 KONYA 3.029.680 3.187.949 KAYSERİ 2.656.171 2.765.008 AYDIN 2.479.683 2.655.151 ESKİŞEHİR 2.452.380 2.585.915 DENİZLİ 2.316.201 2.530.110 BALIKESİR 2.249.419 2.406.713 MUĞLA 2.161.854 2.303.141 HATAY 2.139.051 2.263.936 SAMSUN 2.045.867 2.164.783 DİYARBAKIR 2.025.505 2.130.726 SAKARYA 1.638.456 1.722.366 ŞANLIURFA 1.363.801 1.406.536 KAHRAMANMARAŞ 1.237.588 1.321.501 ÇANAKKALE 1.099.978 1.166.117 MALATYA 1.104.685 1.140.485 ORDU 986.733 1.097.922 TRABZON 1.033.068 1.078.461 SİVAS 982.064 1.043.822 ZONGULDAK 911.633 973.102 ÇORUM 923.781 967.160 ERZURUM 894.580 952.871 AFYONKARAHİSAR 852.210 937.361 TOKAT 802.420 842.992 KÜTAHYA 796.191 839.365 KIRKLARELİ 730.123 786.151 EDİRNE 737.339 771.241 ELAZIĞ 695.637 726.820 ISPARTA 626.135 658.316 GİRESUN 588.268 643.652 AMASYA 611.646 640.578 KASTAMONU 597.949 633.022 BOLU 588.670 629.639 KIRIKKALE 567.644 604.544 OSMANİYE 564.601 602.070 VAN 538.295 600.540 YALOVA 562.380 586.796 ADIYAMAN 552.113 585.468 UŞAK 534.035 578.775 DÜZCE 541.784 575.808 YOZGAT 517.051 545.354 NİĞDE 473.709 513.701 AKSARAY 472.671 502.530 RİZE 462.069 499.308 BİLECİK 464.644 499.304 KARABÜK 465.737 486.481 MARDİN 458.219 484.483 KARAMAN 433.711 467.060 KIRŞEHİR 412.025 430.518 NEVŞEHİR 391.396 405.975 BURDUR 358.596 384.955 ÇANKIRI 357.192 371.601 SİNOP 327.900 362.622 BARTIN 332.254 356.332 BATMAN 334.674 353.438 ARTVİN 324.053 346.094 KARS 306.588 321.091 ERZİNCAN 281.040 296.538 AĞRI 218.574 236.076 BİTLİS 211.790 229.078 HAKKARİ 188.353 222.098 SİİRT 193.523 205.236 ŞIRNAK 173.681 202.338 TUNCELİ 162.628 177.658 IĞDIR 175.547 175.392 BİNGÖL 151.070 164.962 KİLİS 137.673 153.558 MUŞ 137.104 143.305 GÜMÜŞHANE 124.751 137.111 ARDAHAN 101.155 112.379 BAYBURT 65.746 69.503 TOPLAM 191.534.075 199.964.792