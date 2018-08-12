HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı

Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı

Bireysel tüketicilerin bankalardaki konut kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 200 milyar liraya dayandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 15:04
Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankaların kullandırdığı konut kredi bakiyesi bu yılın haziran sonunda 199 milyar 964 milyon 792 bin liraya ulaştı. Geçen yıl sonuna göre konut kredi bakiyesi 8 milyar 430 milyon 717 bin TL (yüzde 4,4) artış gösterdi.

İstanbul, bu dönemde en fazla konut kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam konut kredilerinin yüzde 31,8'i İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki konut kredileri miktarı, yılın ilk yarısında yüzde 2 artarak 63 milyar 607 milyon 656 bin liraya yükseldi.

İstanbul'u 23 milyar 195 milyon lira (yüzde 11,6) ile Ankara, 14 milyar 774 milyon lira (yüzde 7,4) ile İzmir, 7 milyar 417 milyon lira ile Bursa ve 6 milyar 430 milyon lira iAntalyalya izledi. Ankara, İzmir, Bursa ve 'da konut kredi bakiyesi artışı sırasıyla yüzde 3,4, yüzde 5,5, yüzde 5,5 ve yüzde 4,6 oldu.

Bu dönemde konut kredisi bakiyesinin en az olduğu il 69 milyon 503 bin lira ile Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u 112 milyon 379 bin lira ile Ardahan, 137 milyon 111 bin lira ile Gümüşhane ve 143 milyon 305 bin lira ile Muş ve 153 milyon 558 bin lira ile Kilis takip etti.

KONUT KREDİLERİNİN YARISI 3 BÜYÜK İLDE

Konut kredi bakiyesinde son altı aylık dönemde en fazla artışın yaşandığı il yüzde 17,9'la Hakkari oldu. Bu ili yüzde 16,5 ile Şırnak, yüzde 11,6 ile Van, yüzde 11,5 ile Kilis ve yüzde 11,3 ile Ordu takip etti. Bu dönemde Iğdır'da konut kredi bakiyesi yüzde 0,1 azalış gösterdi. Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 27 iken, haziran sonu itibarıyla listeye Ordu ve Sivas'ın dahil olmasıyla 29'a ulaştı.

Tutar bazında incelendiğinde ise altı ayda konut kredi bakiyesi en fazla artan il 1 milyar 258 milyon lira ile İstanbul oldu. İstanbul'u 768,8 milyon lira ile Ankara, 767,5 milyon lira ile İzmir, 289,2 milyon lira ile Ankara ve 284,4 milyon lira ile Kocaeli izledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kullanılan konut kredi bakiyeleri tüm konut kredi bakiyelerinin yarısını oluştu.

KONUT SATIŞLARININ YAKLAŞIK 3'TE BİRİ KREDİLİ

Bu yılın ilk yarısında 646 bin 32 konut satılırken, konutların (yüzde 31,2) 201 bin 805'inde kredi kullanıldı. Bir başka ifadeyle satılan konutların yaklaşık 3'te biri ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

Konut satışlarının 35 bin 645'i İstanbul'da gerçekleşti. Bu dönemde Ankara'da 23 bin 442 konut, İzmir'de 13 bin 294 konut, Antalya'da 8 bin 369 konut, Bursa'da 8 bin 319 konut satıldı. En az konut satışı Hakkari ve Ardahan'da gerçekleşti. 6 aylık dönemde Hakkari'de sadece 41, Ardahan'da ise 71 konut ipotekli satın alındı.

İl bazında kullandırılan konut kredi bakiyeleri (bin TL) şöyle:

İLAralık 2017Haziran 2018
İSTANBUL62.349.31463.607.656
ANKARA22.426.47523.195.282
İZMİR14.006.81014.774.299
BURSA7.031.3087.417.154
ANTALYA6.147.1386.429.785
KOCAELİ5.053.9415.338.354
ADANA4.612.4844.901.728
MERSİN4.141.2194.349.898
GAZİANTEP3.235.5873.442.944
TEKİRDAĞ3.059.3893.283.225
MANİSA3.035.6683.261.475
KONYA3.029.6803.187.949
KAYSERİ2.656.1712.765.008
AYDIN2.479.6832.655.151
ESKİŞEHİR2.452.3802.585.915
DENİZLİ2.316.2012.530.110
BALIKESİR2.249.4192.406.713
MUĞLA2.161.8542.303.141
HATAY2.139.0512.263.936
SAMSUN2.045.8672.164.783
DİYARBAKIR2.025.5052.130.726
SAKARYA1.638.4561.722.366
ŞANLIURFA1.363.8011.406.536
KAHRAMANMARAŞ1.237.5881.321.501
ÇANAKKALE1.099.9781.166.117
MALATYA1.104.6851.140.485
ORDU986.7331.097.922
TRABZON1.033.0681.078.461
SİVAS982.0641.043.822
ZONGULDAK911.633973.102
ÇORUM923.781967.160
ERZURUM894.580952.871
AFYONKARAHİSAR852.210937.361
TOKAT802.420842.992
KÜTAHYA796.191839.365
KIRKLARELİ730.123786.151
EDİRNE737.339771.241
ELAZIĞ695.637726.820
ISPARTA626.135658.316
GİRESUN588.268643.652
AMASYA611.646640.578
KASTAMONU597.949633.022
BOLU588.670629.639
KIRIKKALE567.644604.544
OSMANİYE564.601602.070
VAN538.295600.540
YALOVA562.380586.796
ADIYAMAN552.113585.468
UŞAK534.035578.775
DÜZCE541.784575.808
YOZGAT517.051545.354
NİĞDE473.709513.701
AKSARAY472.671502.530
RİZE462.069499.308
BİLECİK464.644499.304
KARABÜK465.737486.481
MARDİN458.219484.483
KARAMAN433.711467.060
KIRŞEHİR412.025430.518
NEVŞEHİR391.396405.975
BURDUR358.596384.955
ÇANKIRI357.192371.601
SİNOP327.900362.622
BARTIN332.254356.332
BATMAN334.674353.438
ARTVİN324.053346.094
KARS306.588321.091
ERZİNCAN281.040296.538
AĞRI218.574236.076
BİTLİS211.790229.078
HAKKARİ188.353222.098
SİİRT193.523205.236
ŞIRNAK173.681202.338
TUNCELİ162.628177.658
IĞDIR175.547175.392
BİNGÖL151.070164.962
KİLİS137.673153.558
MUŞ137.104143.305
GÜMÜŞHANE124.751137.111
ARDAHAN101.155112.379
BAYBURT65.74669.503
TOPLAM191.534.075199.964.792
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Konut kredileri 200 milyar liraya dayandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN