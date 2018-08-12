Milli enerjide eğitim atağı

Türkiye
'nin son dönemde maruz kaldığı ekonomik saldırıları bir daha yaşamaması için reformist düzenlemeler yapan hükümet, 287 enerji
neferini eğitim için yurtdışına gönderecek. Enerjideki dışa bağımlılığı sonlandırarak en büyük cari açık kalemini oluşturan enerjinin tamamıyla yerli ve milli olması için çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, öğrencilerin nükleer teknoloji alanında önde gelen ülkelerin dünya sıralamasında ilk 500'e girmiş seçkin üniversitelerinde lisans üstü eğitim görmesini sağlayacak. Türkiye kendi nükleer enerji
santralini kurabilecek know-how sistemini oluşturmak için büyük bir aşama olan öğrenci yetiştirme programlarıyla ileride nükleer enerjide söz sahibi olacak. DEVLET KURUMLARINDA İŞ
287 öğrenciden 205'i nükleer enerji, 69'u maden alanında eğitim alacak. 13 öğrenciye de bakanlığın ilgili birim ve kurumlarında görev yapmak üzere burs imkânı sağlanacak. Enerji Bakanlığı
adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler öğrenimlerini tamamladıktan sonra ilgili kadrolara atanacak. Yurtdışına gönderilecek adayların başvuru süresi 17 Ağustos'ta sona erecek. SEÇKİN ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM GÖRECEKLER
Öğrenciler, nükleer teknoloji alanında önde gelen ülkelerin dünya sıralamasında ilk 500'e girmiş seçkin üniversitelerinde lisans üstü eğitim görecek. Verilen burs karşılıklı olup bursiyerler, yurtdışında resmi burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak. Adaylar, bu yükümlülüklerini adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getirecek.