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: Swap işlemlerine sınırlama getirdi

haberi... Swap işlemlerine sınırlama getirdi.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 00:28 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 01:04
Son dakika: BDDK Swap işlemlerine sınırlama getirdi

İşte 'dan yapılan açıklama;

Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50'sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Son dakika: BDDK Swap işlemlerine sınırlama getirdi
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