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emekli maaş ve ikramiye haberi! Emeklilere çifte bayram. ve maaşları ne an yatacak?

Emeklilere ikramiye ve maaş müjdesi! Geçtiğimiz Ramazan bayramında 1000 liralık ikramiyelerini alan emekliler, Kurban bayramına sayılı günler kala ikinci ikramiye için gün sayıyor. Başkan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada "Kurban bayramı öncesi emeklilerimize ikramiyeleri verilecek" haberinden sonra milyonlarca emeklinin araştırdığı konuların başında " ne an yatacak" sorusu geldi. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın 900 TL'den az maaş alan emeklilere de ikinci müjdesi 400 TL'lik zam oldu. 150 bin civarında emeklinin maaşların düzenleme gelecek ve maaşları 400 TL zamlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ve ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 12.8.2018 09:37
Son dakika emekli maaş ve ikramiye haberi! Emeklilere çifte bayram. Emekli ikramiyesi ve maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli için beklenen gün geliyor. Emekli ikramiye ve maaşlarla ilgili gelişmesi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeli haber geçtiğimiz günler içerisinde tarafından verilmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından, emekliler internet üzerinden araştırmaya koyulmuş ve ' ne an yatacak?' sorusuna yanıt aramaya başlamışlardı. Ramazan Bayramı'nda ilk ikramiyelerini alan emekliler, yaklaşan öncesi de emekli ikramiyelerini merak ediyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne an yatacak? 2018 Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte ve maaşı hakkında merak edilen o detaylar...

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Son dakika emekli maaş ve ikramiye haberi! Emeklilere çifte bayram. Emekli ikramiyesi ve maaşları ne zaman yatacak?
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