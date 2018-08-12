Son dakika emekli maaş ve ikramiye haberi! Emeklilere çifte bayram. Emekli ikramiyesi ve maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli için beklenen gün geliyor. Emekli ikramiye ve maaşlarla ilgili son dakika gelişmesi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren müjdeli haber geçtiğimiz günler içerisinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından, emekliler internet üzerinden araştırmaya koyulmuş ve 'emekli maaşları ne zaman yatacak?' sorusuna yanıt aramaya başlamışlardı. Ramazan Bayramı'nda ilk ikramiyelerini alan emekliler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de emekli ikramiyelerini merak ediyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2018 Emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesi ve maaşı hakkında merak edilen o detaylar...