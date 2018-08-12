Sur Enerji’den 315 milyon liralık RES yatırımı

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Enerji
'nin Kurtini RES Projesi, yaklaşık 315 milyon TL yatırımla faaliyete geçti.
Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için enerjide de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yenilenebilir enerjide her yıl bir yatırımı aktif hale getirme hedefimiz doğrultusunda Kurtini RES projemizi devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu santralimizle Sur Enerji olarak yenilenebilir enerji gelirimiz yıllık 42 milyon TL'ye ulaştı" dedi. Mersin
'in Gülnar ilçesinde yer alan Kurtini RES Projesi, toplam 14 megavat kurulu güce sahip. Yıllık 46 gigawatt enerji üretecek olan tesisin, yıllık yaklaşık 15 bin hanenin enerji tüketimini sağlayabilecek kapasitesi bulunuyor. Tesis, 1.200 ağacın azalttığı karbondioksit miktarı emisyonu sağlayacak.