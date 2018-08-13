2 milyon esnaf Turkcell ile dijitalleşiyor

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük mesleki sivil toplum kuruluşu olan TESK üyelerinin dijitalleşme sürecini, Turkcell yürütecek.

TESK ile Turkcell arasında yapılan iş birliğiyle, yaklaşık 2 milyon esnafın tüm dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için avantajlı özel hizmet paketleri geliyor. Bu sayede Türk ekonomisinin temel taşını oluşturan esnafın, dijitalleşme süreçlerinin hızla tamamlanması yolunda önemli bir adım daha atılmış olacak.

Uzun soluklu dijitalleşmenin ilk adımı olarak TESK üyeleri, Turkcell'in esnaf paketlerini tercih ederek tüm dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aynı zamanda kendilerine özel sunulan "Akıllı Faks" gibi dijital çözümlere de sahip olabilecek. Bunun için TESK'in, Birleşik Ödeme Hizmetler ve Elektronik Para AŞ iş birliğiyle hayata geçirdiği, esnaf ve sanatkarlara yönelik avantajlar içeren TESK Kart sahibi olmaları yeterli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, yapılan iş birliği anlaşmasının esnaf ve sanatkarların dijitalleşmesi yolunda büyük bir adım olduğunu belirterek,"Türkiye'de yaklaşık 2 milyon esnafımızı temsil eden TESK'in, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell'in tecrübesinden faydalanmayı tercih etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğiyle esnafımız dijital servislerimizi kullanarak işlerini kesintisiz ve mobil olarak dilediği yerden rahatça yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşen esnaf ve sanatkarın, bir yandan rekabet gücünü artırarak bir yandan da daha verimli çalışıp ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacağını kaydeden Bütün, TESK ile başlattıkları bu iş birliğini gelecek günlerde daha da ileriye taşımayı planladıklarını bildirdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de içinde bulunan bilgi ve teknoloji çağında esnaf açısından en önemli konulardan birinin birbirleriyle ve müşterileriyle hızlı, ucuz iletişim sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek bu sayede müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek olduğunu belirtti.

TESK ve Turkcell'in birlikte geliştirdiği yeni hizmetin, 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarın rekabetçi gücünü artıracağını ve hayatını kolaylaştıracağını belirten Palandöken, "Değişime, dönüşüme uyum sağlayabilen güçlü bir esnaf-sanatkâr kesimi yaratılmasında Turkcell'in sağladığı ürün ve hizmetler büyük bir katkı sağlayacak. Esnaf ve sanatkarın yararlanacağı hizmetler sadece esnafa değil, ülkemiz ekonomisine ve ticaretine de katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Turkcell'in esnafa özel sunduğu, 29 TL'den başlayan avantajlı dijital tarifelerinin tamamında 2GB'dan başlayarak 18 GB'a kadar farklı ihtiyaçlara yönelik internet paketleri yer alıyor. Bu paketlerde ayrıca esnafın uçtan uca dijital deneyim yaşayacakları dergilik, TV+, fizy, BiP, Lifebox, Akıllı Faks, Goller Cepte ürünleri de ücretsiz olarak sunuluyor ve bu uygulamalar için de ek internet paketleri tanımlanıyor.

Yine bu paketleri alan esnafın çok kullandığı sabit yönleri arama derdi de sona eriyor. Paketlerden birini alan esnaf, sabah 7'den akşam 7'ye kadar sabit yönleri sınırsız arayabiliyor. Goller Cepte sayesinde de gönül verdikleri takımların maçlarındaki golleri anında, internet kotalarından yemeden izleyebiliyor.

TESK KART'A ÖZEL EK AVANTAJLAR

TESK ve Turkcell arasında yapılan anlaşma ile esnafın işlerine kolaylık sağlayacak ek destek de geliyor. Turkcell'in Esnaf Paketleri'nden birini alan TESK üyeleri, 12 ay boyunca 1000 dakika konuşma, 1000 SMS, Esnaf Limitinde Durma Servisi ya da 1 Saatlik 1 GB paketinden birini seçebilecek. Bunun için tercih edilen ek desteği yazıp TESK kartında yer alan barkod numarası ile 2200 SMS göndermesi yeterli olacak.

Anlaşmaya Turkcell'in Esnaf 8, Esnaf 12 ya da Esnaf 18 GB'lık paketlerini seçen TESK üyeleri paketlerine 12 ay boyunca ek olarak her ay 1GB eklenecek.