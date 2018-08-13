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Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

'nın Pozantı ilçesindeki bir otel işletmecisi, devlet larında bin dolar bozdurup dekontunu getirene, 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 13:13
Bin dolar bozdurana 3 gün ücretsiz tatil

Toros Dağları'nda doğayla iç içe bulunan 200 yataklı oteli işleten Süreyya Kayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'yi zor durumda bırakmak isteyenlere karşı, herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu söyledi.

kurlarındaki hareketliliğin dış güçlerin oyunlarından kaynaklandığını ifade eden Kayar, bu anlamda Cumhurbaşkanı 'ın, dolarların bozdurulması yönündeki çağrısına destek vermek için işletme olarak kampanya başlattıklarını vurguladı.

Bu kapsamda bin dolar bozduranları, ücretsiz tatil olanağına kavuşturacaklarını aktaran Kayar, "Bu ayın sonuna kadar devlet larında bin dolar bozdurup, dekontunu getirene, işletmemizde 3 günlük ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu günlerden el birliğiyle çıkılabileceğini belirten Kayar, herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

Kayar, kampanyadan yararlananların, tatillerini bir yıl içerisinde diledikleri zaman kullanabileceklerini kaydetti.

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