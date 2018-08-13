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Borsa, güne düşüşle başladı

'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,13 azalışla 93.869,51 puandan başladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 10:30
Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.070,12 puan ve yüzde 1,13 düşüşle 93.869,51 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi de yüzde 1,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,50 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,84 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü 88.598,12 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, kapanışa yakın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,31 düşüşle 94.939,63 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi endeksleri ile Avrupa'da büyüme ve enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un cuma akşamı açıklaması beklenen değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu, ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.500 seviyesinin direnç, 93.600 ve 92.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa, güne düşüşle başladı
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