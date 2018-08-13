Borsada büyük operasyon

Dolar kuru
üzerinden yaratılan algı ile Türkiye'yi diz çöktürme amaçlı operasyonun en büyüğüne imza atılan cuma günü, borsada da tarihe geçecek bir silkeleme hareketi yapıldı. 16.3 milyar TL ile borsa tarihinin işlem hacmi rekoru kırılırken, saat 16:30 ila 17:00 arasında, döviz
piyasasıyla eşgüdümlü olarak borsada küçük yatırımcıya yabancılar tarafından büyük bir darbe vuruldu. Tahmini büyüklüğü 600 milyon dolar olan operasyon adım adım şöyle gelişti. ADIM ADIM OPERASYON 1-
Dolar 6.80 TL'nin üzerinde bulunurken, saat 16:30'da bir anda sert satışlarla 6.45 TL'ye kadar geriledi. 2-
Dolara satış gelmeden 5 dakika önce borsa 92 bin 500 seviyesinde bulunuyordu. 3-
Saat 16:30'da dolara satış gelirken, borsada endeks bir anda yüzde 3 değer kaybederek 89 bine kadar geriledi. 4-
Borsada işlem gören büyük şirketlerin tamamına yakını o dakikalarda yüzde 10-20 arasında çakıldı. 5-
Panikleyen küçük yatırımcı
hisselerini satarken,
gelinen seviyenin
ardından tekrar
alıma geçmek için harekete geçti. 6-
Küçük yatırımcı, hisse fiyatları dibe vurduğu için alıma geçmek istese de bankaların sistemi kilitlendiği için alım yapamadı. 7-
5-10 dakika içerisinde elindeki hisseleri yabancıya kaptıran küçükler tekrar hisse alamazken, özellikle yabancı kurumlar önemli miktarda alım gerçekleştirdi. 8-
Endeks bu alımlarla 94 bin puanın üstüne çıkarken, bu işin kaymağını da yabancılar yedi. TÜRK ŞİRKETLERİNİN FİYATLARI UCUZLADI
Türkiye'ye dolar kuru üzerinden yapılan saldırı ile bir yandan siyaseten dış politikada diz çöktürme amaçlanırken, operasyonun ekonomi ayağının ayrıntıları da her geçen gün ortaya çıkıyor. Ekonomik gerekçelerden ilgisiz olarak yükseltilen dolar kuru ile kriz algısı pompalanmaya çalışılırken, borsada da şirketlerin hem mali olarak güçsüzleştirilmesi hem de hisse fiyatı olarak yerle bir edilmesi amaçlanıyor. Rahip krizinin başladığı tarihten bu yana borsada endeks TL bazında yerinde sayarken, dolar bazında düşüş yüzde 35'e ulaştı. YABANCI HİSSE TOPLADI
Özellikle döviz borcu olan şirketler üzerinden ekonomiye darbe vurulması hedeflenirken, hisse fiyatlarının dolar bazında ucuzlaması için de gereken yapılıyor. Yabancıların düşük fiyatlardan hisseleri toplama isteği rakamlara da yansıyor. 19 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar olan sürede yabancılar 2.3 milyar liralık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.