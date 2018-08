Dar gelirliye sosyal koruma

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın ortaya koyduğu 'güçlü sosyal devlet vizyonu' ile dar gelirli aile leri korumaya yönelik sosyal hizmet ler için düğmeye basıldı. Bu kapsamda dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespiti için yaklaşık 1 milyon haneye ziyaret gerçekleşecek, sosyal hizmet merkezi 320'ye çıkacak. Çocuklara yönelik bugün 20'ye yakın ildeki sosyal ve ekonomik destek hizmet modeli tüm illerde uygulanacak. Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 60 milyar liralık sosyal yardım gerçekleştirilecek.Sosyal yardım alanında hizmet veren kurumlar, yerel yönetimlerle veri tabanları entegre edilecek. Yeni dönemde milyonlarca vatandaşa el uzatan sosyal hizmet kuruluşları belediyelere, yerel yönetimlere devredilebilecek. Alt gelir grubuna barınmadan eğitime kadar her alanda destek artarken, yerel yönetimler de buna odaklı politikalara öncelik verecek. Belediyeler sosyal konut projelerinde arsa temini başta olmak üzere her konuda destek sağlayacak.Engelli vatandaşın sosyal desteklere etkin ulaşımı için sağlık raporları konusunda yaşanan sorunlar çözülecek. SGK 'nın e-devlet uygulamalarının sayıları artırılacak. SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle sigorta, emeklilik ve sağlık uygulamaları etkin bir şekilde sunulacak.Sosyal hizmet merkezleri ülke geneline yaygınlaştırılacak. Hizmet merkezi sayısı 320'ye çıkacak. Sosyal hizmetlere erişilebilirlik artacak. İstihdam dostu sosyal yardım anlayışı doğrultusunda yeni mekanizmalar oluşturulacak. Sosyal yardım alanların İŞKUR 'un düzenlediği mesleki eğitim, istihdam ve toplum yararına programlardan öncelikle faydalandırılması sağlanacak.Dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için yaklaşık 1 milyon kapı çalınacak. Alt gelir grubuna barınmadan eğitime kadar her alanda destekler artarken, yerel yönetimler de buna odaklı politikalara öncelik verecek. Belediyeler şehirdışından gelen yoksul hastaların refakatçilerinin konaklamasına yönelik yatırımlar yapacak. Belediyeler arsa temini başta olmak üzere her konuda destek sağlayacak. Yaklaşık 4 milyon aileye 40 farklı türde sosyal destek verilecek.