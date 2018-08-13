“Ekonomik tehdide boyun eğmeyeceğiz”

Döviz kurlarının ani yükselişinin piyasa şartlarıyla ilgili olmadığını belirten Nursaçan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle Belirtmek isterim ki; ABD ile yaşanan gerilimin ardından döviz fiyatlarındaki ani yükseliş, herkesin bildiği gibi piyasa şartları gereği değildir. Altında çok başka nedenler bulunmaktadır.

Maksatlı bir biçimde ülkemize zarar vermek, hükümetimizi ve Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmak için yapılan bu ve benzeri tehditler karşısında asla boyun eğmeyeceğiz.

Irak, Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerde milyonlarca Müslüman'ın onuru ve şerefi çiğnenirken; baskı , zulüm , işkence , şiddet ve sürgüne maruz bırakılırken üç maymunu oynayanlar , seslerini çıkarmayanlar, sözde demokrasi , insan hakları ve hukuk dersi verenlerin , bir rahibi bahane ederek ülkemize yönelik başlatılan ekonomik savaş, asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur.

Ülkemizin ekonomik verilerinde en küçük bir sıkıntı olmamasına rağmen suni finansal saldırıların sebebinin çok başka olduğunu tüm dünya biliyor.

Döviz üzerinden yapılan bu saldırılar 15 Temmuz'da kahraman şehit ve gazilerimize atılan kurşunların devamıdır. Aziz milletimiz ve dirayetli yöneticilerimiz bu oyunu da bir ve beraber olarak bozacaktır. Silahlarla, tanklarla ve uçaklarla yapamadıklarını, döviz kuru ile yapacaklarına inananlar bozguna uğrayacaktır. Tanklara teslim olmayan millet dolara ve euroya asla boyun eğmeyecektir.

Ülkeye döviz kazandırmak üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak için gecesini gündüzüne katan sanayiciler olarak bu duruma bizler de tepkisiz kalmayacağız. Bu maksatlı saldırılar karşısında bir ve beraber olarak daha fazla çalışarak daha fazla üreterek bu oyunu bozacağız."

Kayseri sanayicileri olarak, kira da dahil her türlü alışverişimizi, iş ve işlemlerimizi mümkün olduğu kadar milli paramızla yapmaya, yerli ve milli duruş sergilemeye davet ediyoruz.

Yine Kayseri sanayicileri olarak yapacağımız ilave yatırımlarla, üretimle, istihdamla ve ihracatla, ülkemiz ekonomisine her zamankinden daha çok katkı sağlayacağımızı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hükümetimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

