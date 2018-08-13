Eninde sonunda kazanan Türkiye olacak

Erkek giyim markası AVVA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik, Türkiye
'ye karşı başlatılan finansal operasyonun amacına ulaşamayacağını ve bu savaşı eninde sonunda Türkiye'nin kazanacağını söyledi. Piyasadaki sıkışıklığın özellikle küçük esnafın ödeme ahlâkını bozduğunun altını çizen Atik, "Dolardan kâr edecek diye, günü gelen ödemesini bekletip diğer esnafı mağdur ediyorlar. Bu durum da geçecek, her şey normale dönecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye'ye sonuna kadar güvendiklerinin altını çizen Atik, "Türkiye'nin hazırgiyim ihracatçıları durmadan yoluna devam ediyor. Artık Avrupa, marka çıkaramıyor. Marka çıkaran iki ülke var Türkiye ve Brezilya" dedi. Eskiden 50 mağazası olan Avrupalı müşteriyi el üstünde tuttuklarını ama bugün 500 mağazalı Türk markaları olduğunu dile getiren Atik, ihracatçıların bunu yeni keşfettiğini söyledi. CİROYU 500 MİLYONA ÇIKARACAK
2017'de 145 milyon TL olan cirolarını 2020'nin sonunda 500 milyon TL'ye yükselteceklerini belirten Atik, aynı süre içinde yurtiçi ve yurtdışında 100'er olmak üzere mağaza sayısını 200'e çıkaracaklarını söyledi. "Yurtdışında öncelikli olarak Türkçe, Arapça ve Rusça konuşan ülkeler üzerinde duruyoruz" diyen Atik, toplam ciroda yüzde 5 olan online satışların payını ise en geç 2020'nin sonunda yüzde 15'e çıkaracaklarını kaydetti.