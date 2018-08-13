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'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak

Son dakika... Büyükşehir Belediyesi () Meclisi, daha önceki bayramlarda da olduğu gibi toplu taşıma araçlarına ek seferler konulması ve bu araçların yüzde 50 indirimli taşıma yapmalarını karara bağladı.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 17:52 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 17:58

Buna göre vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca 21-24 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki toplu ulaşım araçlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

Meclisten oy birliğiyle kabul edilerek geçen karara göre vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince, kart ücret entegrasyonuna dahil; İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel) araçları, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları, Metro İstanbul A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay) araçları ve Otobüs A.Ş. araçlarıyla yüzde 50 indirimli seyahat edebilecek.

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İstanbul'da toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak
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